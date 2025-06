“Parecís delincuente en la w..”: El día en que Tronic causó escándalo en el Verbo Divino y fue portada de LUN

Fue a inicio del año escolar, en el 2005, cuando la radio FM Hit decidió llevar diversas bandas a los patios de los colegios con la idea de tener un "recreo diferente". Sin embargo, no todo salió bien.

Las buenas historias nunca envejecen y así pareciera ser lo que le ocurrió a la popular banda chilena Tronica hace 10 años en el prestigioso colegio Verbo Divino.

Así fue el caso de Tronic, quienes causaron escándalo en el Verbo Divino, exclusivo colegio católico chileno, con uno de sus temas más populares, pero también controversiales: Paul.

Suena el despertador en la casa de Paul

Está despierto está despierto hace más de media hora

Otra vez ensució de nuevo su colchón

y no lo limpia y no lo limpia

por que le gusta la chaqueta

Todos los dias se masturba

Justamente la temática de la canción, considerada una oda a la masturbación, causó polémica entre los docentes y efervescencia en los jóvenes estudiantes.

“Y llegamos al Verbo Divino…Yo no soy de Santiago y nunca hice la relación entre el colegio y la religión”, contó Tronic a Me Suena Podcast.

“Aparece Mauricio Soto, director de la radio y nos dice ‘no toquen esa wea de Paul y Kawasaki’ y yo dike ‘qué raro que estos weones me pidan esta wea'”, recordó.

“Tocamos y quedó la cagada en el recreo. Tanto quedó la cagada que se suspendió las clases, locos sin camisa y con la corbata”, relató entre risas el músico.

Pero el tema no quedó ahí: “Al otro día mi papá me llama a las 6 am…Y yo digo ‘quién murió’…Contesto y escucho: ‘Qué hiciste, weon, qué hiciste”, me dice mi papá. ‘Estay en la portada del diario, parecí delincuente en la wea'”, recordó Tronic.

Por lo que rápidamente fue a un kiosco a comprar un diario y se vio en LUN: “Parecía un verdadero punga”, cerró entre risas.