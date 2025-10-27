Panoramas gratuitos para este 1 y 2 de noviembre: Mercado París-Londres en Santiago, firma del libro “31 Minutos” en el GAM y Día de los Muertos en Maipú

Durante este fin de semana se realizarán diversas actividades en la ciudad de Santiago. Entre ellas destaca la octava edición del Mercado París-Londres y la Click Feria en el GAM, donde se llevará a cabo la firma de El libro gordo de 31 minutos de Andrés Sanueza.

El mes de noviembre comienza con el Día de los Muertos, una fecha para recordar a nuestros seres queridos. En la comuna de Maipú habrá una instancia colectiva para realizar este ritual ancestral.

Además, la ciudad ofrece diversos panoramas gratuitos en Santiago, como recorrer el histórico Barrio París-Londres y disfrutar de lo mejor del arte, la gastronomía y la cultura local.

Estos son algunos panoramas imperdibles para este 1 y 2 de noviembre:

Mercado París-Londres

La octava edición del Mercado París-Londres llega con lo mejor del arte, la moda, los accesorios, la gastronomía, la música y también un espacio para los fanáticos de las plantas.

Fecha: sábado 1 y domingo 2 de noviembre

Entrada: liberada

Lugar: Barrio París-Londres

Feria de arte, ilusión y diseño en el GAM

La segunda edición de Click Feria se realizará en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en la comuna de Santiago, a pasos de la estación Universidad Católica del Metro de Santiago. En la instancia participarán más de 30 artistas nacionales y se realizarán diversos concursos.

Fecha: 1 y 2 de noviembre

Horario: de 11:00 a 19:00 horas

Encuentro Costumbrista en Lo Barnechea

El XVI Encuentro Costumbrista de Lo Barnechea, organizado por la Unión Comunal de Agrupaciones Folclóricas (UNCAF), reúne lo mejor de la música y la danza folclórica, además de una variada oferta gastronómica al aire libre.

Esta celebración tradicional y comunitaria busca rescatar y poner en valor las expresiones culturales, gastronómicas y artísticas propias de Chile.

Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre

Hora: desde las 12:00 a 00:00 horas

Lugar: Parque Las Rosas, Av. Raúl Labbé 14.011, Lo Barnechea

Entrada: Liberada

Día de los Muertos en Maipú

En el marco de los Días de lo Muertos se realizará el “Amaya Uru”, ceremonia ancestral de los pueblos originarios andinos con el fin de recordar a nuestros seres queridos.

Fecha: domingo 2 de noviembre de 11:00 a 15:00 horas

Lugar: Parque el Sendero, Avenida América Vespucio N°2700