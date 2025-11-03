Panoramas gratuitos para el 8 y 9 de noviembre: Recorrido por jardines en Santiago, Ciclo Ruta Patrimonial y anime en Puente Alto

En el segundo fin de semana de noviembre se realizarán diversos eventos, entre ellos destaca “Interno Verde Santiago”, que invita a recorrer una variedad de jardines en la capital. Además, habrá un variado cronograma de actividades para este 8 y 9 de noviembre.

Durante este segundo fin de semana de noviembre habrá diversas actividades. Entre las favoritas destaca recorrer los jardines secretos de la capital, donde será posible apreciar distintas áreas verdes en lugares patrimoniales e históricos.

También habrá espacio para los coleccionistas, con actividades en el popular Barrio Franklin.

Revisa aquí algunos de los eventos:

Interno verde Santiago

Un panorama ideal de primavera es recorrer los jardines del centro de Santiago, una de las maravillas que ofrece esta comuna con diversos rincones patrimoniales.

Entre los lugares que se podrán visitar destacan:

Palacio Cousiño

Palacio Astoreca

Palacio Bruna

Casa de Ignacio Domeyko

Centro El Ágora

Museo de la Educación Gabriela Mistral

Museo Taller

MAC de Quinta Normal

Jardín Biodiverso de la Universidad Central

Patio Rojo del campus El Claustro de la Universidad Mayor

Jardín de la Iglesia San Francisco

Matildas Hotel Boutique

Colegio Santa Elena

Patio Dr. Moore

Cité Comunidad Club Hípico

Casa Quemada

Jardín Modular

Espacio Arte Kasa Amarilla

Departamento 301 – Embajada de Italia

Para participar en esta actividad se requiere una inscripción previa en la página web internoverde.org/reserva. Esto te permitirá recibir el mapa con los lugares a visitar y la pulsera identificatoria para acceder a ellos.

Horarios: los días y horarios de apertura varían de un jardín a otro. En la web será posible informarse sobre los horarios de visita de cada espacio y las actividades asociadas,

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Interno Verde Santiago (@internoverde_santiago)

Expo Venta Muñecas

Este fin de semana se realizará la última Expo Venta Muñecas Chile, una instancia pensada para coleccionistas.

El evento ofrecerá muñecas de todos los tiempos, además de accesorios, ropa, joyería, papelería, tazones, llaveros, estuches y poleras. Participarán cerca de 30 tiendas reconocidas en el rubro.

Lugar: Franklin 741, Santiago, entre Santa Rosa y San Francisco, a pasos de la estación de Metro Bío Bío (Línea 6).

Horario: De 10:30 a 19:00 horas.

Entrada liberada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Factoría Franklin (@factoria_franklin)

Safari market en Providencia

Diversos expositores participarán en Safari Market, una jornada familiar y de aprendizaje. Durante el evento se realizará un taller de sumo personalizado, que requiere inscripción previa y tiene un costo de $10.000.

Horario: De 11:30 a 19:30 horas.

Lugar: Calle Constitución, Providencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Safari colectivo (@safari.colectivo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Safari colectivo (@safari.colectivo)

Anime Comics World en Puente Alto

Este domingo 9 de noviembre se realizará la Anime Comics World en la comuna de Puente Alto, con entrada liberada.

El evento contará con grandes invitados, entre ellos destacan:

Rossy Aguirre, voz de Sailor Mercury

Mario Castañeda, voz de Goku

Jenny Becerra, voz de Badz Maru

Además, habrá tiendas temáticas, concursos y actividades, pasarela cosplay, sorteos y otras sorpresas.

Lugar: Centro Cultural de Puente Alto

Horario: De 12:00 a 20:00 horas

Entrada liberada

Biblioteca de Providencia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ACW CHILE (@animecomicsworldchile)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ACW CHILE (@animecomicsworldchile)

Biblioteca de Providencia

Durante el mes de noviembre se realizarán diversos talleres y actividades en el sistema de bibliotecas públicas de la comuna de Providencia.

Revisa aquí el cronograma completo de actividades:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Biblio Provi (@bibliotecasprovi)

Día de la Fauna Chilena

Entre el 8 y 9 de noviembre se celebrará el Día de la Fauna Chilena. La Fundación Jane Goodall Institute Chile y el Museo Interactivo Mirador (MIM) están organizando una serie de actividades para promover la conservación de la biodiversidad.

¿Cómo obtener las entradas gratuitas?

Las entradas se liberarán de forma online el jueves 6 de noviembre, a las 16:00 horas, en www.mim.cl

Ingresa a www.mim.cl y selecciona el botón “Compra tu entrada”. Luego dirígete a los días 8 o 9 de noviembre en el calendario y sigue los pasos indicados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Museo Interactivo Mirador-MIM (@mim.museo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Día de la Fauna Chilena (@diadelafaunacl)

Ciclo Ruta Patrimonial: Día del Patrimonio Sagrado

Este sábado 8 de noviembre se realizará la última Ciclo Ruta del año, en el marco del Día del Patrimonio Sagrado.

Para participar en esta actividad se requiere inscripción previa.

Horario: De 10:00 a 13:00 horas

Punto de encuentro: Frontis de la Catedral de Santiago, Plaza de Armas

Punto de finalización: Parroquia de la Veracruz

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Consejo Monumentos Nacionales (@monumentos_cl)