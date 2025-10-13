Panoramas gratuitos este 18 y 19 de octubre: Baile en el MUT, Festival Vive Barrio Brasil en Santiago y Pokémon Fest en Puente Alto

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
Este fin de semana habrá una diversidad de actividades gratuitas en la comuna de Santiago, desde el Festival Vive Barrio Brasil hasta una Feria de las Pulgas, ideal para realizar trueques. Además, para los fanáticos del K-pop y de la cultura geek, también habrá eventos pensados para compartir con su comunidad.
Ya estamos llegando a la mitad de octubre, y en la ciudad de Santiago se han realizado diversos eventos para revitalizar los espacios públicos, tanto en el histórico Barrio París-Londres como en el Barrio Yungay. Instancias que invitan a disfrutar de música en vivo, degustar lo mejor de la gastronomía local y conocer el trabajo de artistas nacionales.
Con tardes más parecidas al verano que a la primavera, los panoramas gratuitos continúan en la capital.
Del 18 al 20 de octubre, el reconocido Barrio Brasil, ubicado en la comuna de Santiago, ofrecerá una variada programación que incluirá música en vivo, literatura, cine, feria de artes y oficios, talleres y otras actividades.
Disfruta un día de trueque en la Feria de las Pulgas de la Cafetería CCC, ubicada en pleno centro de Santiago. Podrás renovar tu clóset con prendas de segunda mano y disfrutar de un domingo lleno de música y gastronomía.
En el marco de la Muestra Internacional de Teatro Lambe Lambe y Formas Animadas de Calle, se realizará una presentación este sábado 18 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en Santa Elvira 776, entre San Francisco y Santa Rosa (Metro Matta).
En la comuna de Providencia se realizarán diversas actividades para disfrutar de la primavera, desde adquirir herramientas sobre el manga hasta conocer más sobre las aves chilenas.
Sábado 18 de octubre
Disfruta de una tarde de baile al ritmo del rock & roll en el Mercado Urbano Tobalaba, en la Plaza Encomenderos, el domingo 19 de octubre, de 17:00 a 19:00 horas.
La Feria Chibi, edición Halloween, está especialmente dedicada a los seguidores del K-pop. Habrá diversos concursos, entre ellos competencias de disfraces y premios para los ganadores.
En la comuna de Conchalí, en la zona norte de la Región Metropolitana, se realizará un evento especialmente dirigido a la comunidad otaku, con entrada liberada, los días 18 y 19 de octubre, desde las 12:00 hasta las 19:00 horas.
La actividad contará con stands de merch anime, mangas y coleccionables; además de ilustradores, zona gastronómica y un concurso de pasarela cosplay. También habrá trivias y música en vivo para disfrutar durante la jornada.
El 19 de octubre podrán participar en torneos y panoramas pensados para la cultura geek, con música, animación, shows y mucha diversión.
Horario: 11:00 a 18:00 horas
Lugar: Pueblito de Las Vizcachas, Camino a San José de Maipo #05109
Entrada liberada
