Panoramas de verano de 2026: Primer festival de teatro musical gratuito en Lo Barnechea

Este 7 y 8 de enero llega el primer Festival Teatral Musical a Lo Barnechea, un evento gratuito que permitirá conectar con dos grandes obras que podrá disfrutar toda la familia.

Llegó el verano y con esto, son miles de personas que buscan un panorama para desconectarse de la rutina laboral y del hogar.

Una alternativa para disfrutar la temporada estival es el próximo 7 y 8 de enero, cuando en la comuna de Lo Barnechea aterriza lo mejor del Teatro Musical de Broadway para toda la familia, con dos grandes espectáculos imperdibles.

La instancia se da en el marco de la celebración del Día Nacional del Teatro Musical que se conmemora el próximo 7 de enero y trae consigo la versión teatral de Mamma Mia (miércoles 7) y Shrek, el musical (jueves 8).

El Festival de Teatro Musical de Lo Barnechea (FETEM) forma parte de la estrategia de la Corporación Cultural de la comuna, y tiene como objetivo impulsar espacios de encuentro para la comunidad.

Ambos eventos serán gratuitos, y se llevarán a cabo a las 20:30 horas en la Explanada El Rodeo de Lo Barnechea (El Rodeo con Av. La Dehesa).

Esta primera versión del Festival de Teatro Musical invita a toda la familia, desde los más pequeños hasta los más adultos, a conectar con el teatro en un evento donde se revivirán las icónicas canciones y bailes de cada una de las obras.

Mamma Mia y Shrek fueron escogidos por ser historias de conocimiento popular, sus referencias cinematográficas y la fama detrás de sus canciones. Además, ambas cuentan con un marcado estilo de comedia y abordan temáticas similares en torno al amor, la amistad y la alegría.

“En Chile existen alrededor de cinco compañías y productoras que trabajan con derechos oficiales de teatro musical. Elegimos dos de ellas para mostrar al público de Lo Barnechea dos títulos que unen música, actuación y movimiento, generando en el público una conexión emocional intensa y participativa gracias a sus canciones icónicas. Nuestro objetivo es acercar e inspirar a nuestros niños y jóvenes para que tengan altas expectativas de lo que ellos mismos pueden llegar a hacer”, señaló Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea.