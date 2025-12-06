“La Casa siempre gana”: Así se presentó Justin Theroux como Mr. House en el panel de Fallout en la CCXP25

La presentación comenzó con la silueta de una criatura que “rompía” la pantalla y un guiño a Dinky the T-Rex. Luego, el elenco subió al escenario para presentar a Mr. House, mostrar un adelanto exclusivo y explicar cómo se construye el mundo de Fallout con efectos prácticos.

El viernes 5 de diciembre, a las 18:45 horas, el Thunder Stage de la CCXP25 llevada a cabo en São Paulo se convirtió, por un momento, en el Yermo del Mojave.

Allí, ante más de 3.500 asistentes, el elenco de Fallout presentó un adelanto exclusivo de la segunda temporada de la serie de Prime Video, centrada en su llegada a New Vegas.

La producción, basada en la franquicia de videojuegos de Bethesda, se convirtió en uno de los éxitos más grandes de la plataforma desde su estreno en 2024, llegando a amasar más de 100 millones de espectadores a nivel global según registros oficiales.

Fue precisamente dicho éxito el que le llevó a confirmar una tercera temporada (sin haber estrenado aún la segunda) en mayo pasado.

¿Qué pasó en el panel de Fallout en la CCXP25?

En el escenario se reunieron Ella Purnell (Lucy MacLean), Aaron Moten (Maximus), Walton Goggins (The Ghoul/Cooper Howard) y Justin Theroux, quien se incorpora en la nueva temporada como Robert House.

El panel, en tanto, al cual CNN Chile contó con acceso exclusivo, abrió con un guiño directo a los jugadores de Fallout: New Vegas.

En la pantalla del Thunder Stage se proyectó la silueta de una criatura enfurecida que “rompía” la imagen.

La referencia era evidente: Dinky the T-Rex, el ícono de Novac en el videojuego.

Segundos después, fue reemplazado por el rostro de Theroux.

En medio de esa secuencia, se escuchó una voz en off que interrumpió la calma del auditorio con una frase extraída directamente del universo de Mr. House.

“Wow, ¿de verdad creen que pueden hablar de New Vegas sin que esté yo presente? Escúchame bien, Walton Goggins: la Casa siempre gana”.

A los pocos segundos, la audiencia rugió cuando el propio Theroux apareció en persona mientras sonaba la versión de Peggy Lee de Cheek to Cheek.

Vestido con un traje blanco de bordes negros, saludó uno por uno a los presentadores brasileños Marcelo Forlani y Mari Palma, así como también a sus compañeros de reparto.

Y tras repetir la frase propia de su personaje, esta vez en portugués, tomó asiento. “Gracias por invitarme. No sabía que iba a estar aquí”, bromeó ante el público.

Durante el diálogo con los moderadores, Theroux fue consultado por el desafío que implica interpretar a Robert House, figura central en la narrativa de Fallout: New Vegas y ahora pieza clave en la expansión de la serie hacia el Mojave.

“El desafío fue hacerlo lo más completo posible. Evidentemente, no tomárselo a la ligera y no intentar competir con el extraordinario actor que ya le había dado voz en el videojuego”, explicó.

En la entrega interactiva original, estrenado en 2010, el personaje se convirtió en uno de los principales ejes políticos y morales de la historia, y su voz corrió por cuenta de René Auberjonois, fallecido en 2019.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CCXP (@ccxpoficial)

En la segunda parte del panel, los moderadores pidieron al elenco que comentara qué podían adelantar de la historia sin arruinar sorpresas.

Aaron Moten jugó con esa expectativa: “No sé, podríamos seguir hablando… o podrían decidir ustedes si quieren ver algo de la segunda temporada”, dijo, desatando gritos inmediatos.

A continuación, explicó que tenían “algo exclusivo” para los asistentes al panel de Fallout la CCXP25, mientras los presentadores solicitaban al público en portugués que guardara teléfonos y cámaras.

Lo que vino después fue un clip extendido del primer episodio de la nueva temporada. Este fue proyectado únicamente dentro del Thunder Stage y posteriormente difundido por Prime Video, aunque en una versión más breve, a través de sus plataformas oficiales bajo el título Okey Dokey.

Otro de los momentos más comentados del panel se dio cuando se habló de la relación entre Lucy y The Ghoul, que en la primera temporada ya funcionaba como un eje de contraste entre trauma y supervivencia.

Walton Goggins describió así su reacción al momento de leer los guiones del nuevo ciclo: “Hay un punto… Aunque ni siquiera voy a decir en qué episodio, que no hubiese visto venir ni en un millón de años. No tenía idea. Y cuando lo leí, no sabía qué iba a ocurrir después. Me dejó impactado, y tiene que ver con esta relación entre Lucy y The Ghoul”.

Durante la conversación, se abordó, también, el modo en que la serie trabaja sus criaturas y elementos visuales.

Goggins explicó que, cada vez que les es posible, se opta por soluciones físicas antes que por efectos generados por computador.

“En cada una de esas criaturas hay tres o cuatro titiriteros detrás. Muchos de los primeros planos que se ven pueden estar un poco reforzados digitalmente, pero son los titiriteros quienes las manejan. Y siempre que podemos resolver un problema sin recurrir a la tecnología, de forma analógica, eso es lo que hacemos. Es muy táctil, es real, se siente real”.

Dicha apuesta se extiende a la power armor, construida por Legacy Effects. y a criaturas emblemáticas del universo de Fallout, como los Deathclaws o Sanguinarios.

En otro momento más distendido, los actores participaron en una dinámica en la que debían asociar virtudes a sus compañeros de elenco.

Justin Theroux eligió “resistencia” para Walton Goggins, en alusión a las extensas jornadas bajo el maquillaje de The Ghoul.

Aaron Moten, por su parte, asignó “agilidad” a Ella Purnell, destacando su rapidez física en el rodaje, mientras la propia Purnell confirmó entre risas que, efectivamente, corre rápido.

La segunda temporada, en tanto, ya confirmada para el 17 de diciembre de 2025, contará con ocho episodios que se estrenarán semanalmente hasta el 4 de febrero de 2026.