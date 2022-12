La cantante nacional Paloma Mami, cuyo nombre real es Paloma Castillo, envió un llamado a sus colegas de la música urbana: no hablar de drogas y armas en las canciones.

En conversación con Revista Ya, la intérprete de Not Steady, Don’t Talk About Me y Mami manifestó que “lo que importa es no dar promoción a las pistolas y las drogas, pero sí se puede saber que hay gente que ha pasado por esto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma Mami (@palomamami)

En ese sentido, la ex participante del programa de talentos Rojo, quien además se presentará en el Festival de Viña del Mar de 2023, reflexionó: “Es importante dar luz a situaciones que una persona pueda estar pasando. En Chile tenemos artistas que son de la calle y que en su contenido van a hablar de lo que han vivido. Eso, en mi opinión, no tiene nada de malo”.

Paloma Mami cree que los artistas “van a compartir lo que han sufrido y contra lo que han luchado”, pero, en su punto de vista, “es importante decir ‘pasé por esto, pero puedo salir y tú puedes hacer lo mismo‘”.

“Por esa razón, en mi música no hablo de cosas así, no tengo para qué hacerlo“, explicó, detallando que “lo que importa es no dar promoción a las pistolas y las drogas. Pero sí se puede saber que hay gente que ha pasado por esto”.