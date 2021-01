Pedro Pascal es uno de los actores del momento que se ha ganado el respeto de la industria y el cariño del público gracias a sus memorables papeles como su protagónico en The Mandalorian, pero que se suman a Oberyn Martell (Game of Thrones), Javier Peña (Narcos) y Maxwell Lord (Wonder Woman 1984).

Así ha quedado demostrado en redes sociales, donde cada palabra del actor de 45 años es comentada y donde simpáticos hilos en Twitter lo tienen en el centro. Admiración que creció aún más cuando Image Movie Database (IMDB) publicó que es la estrella del cine y la TV más popular del momento, destronando a Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit).

Lee también: Pedro Pascal reveló qué es lo que más le gusta en la vida: “Siento por él respeto”

Es en ese contexto que José Balmaceda (72 años), su padre, celebró este momento en la carrera de su hijo: “Me acuerdo de sus etapas duras, saliendo de la universidad, cuando él empezó a hacer audiciones para tener pegas. Tenía muchos vaivenes eso, era mucho casi, casi“.

También sinceró a LUN que “todos le decían que les gustaba como actuaba, pero que era muy moreno o muy rubio para los papeles. Esa etapa duró como 10 o 12 años“.

Lee también: Familia de Iván Arenas por su operación por cáncer de colon: “Todo ha salido bien”

“Por eso creo que este éxito se lo merece mucho, fue muy persistente para trabajar en lo que le gusta. Se mantuvo firme hasta que se le dio su oportunidad y demostró lo que valía como actor”, agregó.

El padre de Pascal también contó que se demoró dos días en ver completa The Mandalorian. “A Pedro le gusta Star Wars y ese show es para gente joven. Yo lo veo como un western para públicos jóvenes y en ese caso Pedro sería Clint Eastwood. Él está muy bien en su rol, pero si tuviera que elegir me quedo con su actuación de Game of Thrones, fue magnífica“.

Además, dice que pese a la popularidad no se le suben los humos a la cabeza, ya que “se está comportando como una persona súper madura, sigue manteniendo los pies en la tierra, es muy amigo de sus amigos, muy familiero. No he visto ningún gesto que me diga que Pedro se está comportando de una manera diferente. La forma de vida que tiene es la misma, de hecho, no se ha comprado ninguna casa ostentosa ni gigantesca. Sigue en la misma casa. Vive en Los Angeles Venice Beach, que es un barrio sencillo, sin aspavientos“.

Lee también: El regreso de Hanamichi! Creador de “Slam Dunk” confirmó que habrá película

Pese a que en videos y entrevistas Pascal ha dejado claro que su vínculo con Chile va más allá de su pasaporte, Pedro vive fuera del país desde los nueve meses. Su primer destino fue Dinamarca y luego a Estados Unidos. Siempre con su familia.

“Su amor por Chile es una traducción del cariño que nosotros le teníamos al país“, comentó Balmaceda.

“Es un honor muy grande, aunque uno se empieza a acostumbrar a la cosa. En todo caso siempre es emocionante verlo en la pantalla, poder reconocer su actuación entre sus gestos. Lo encuentro interesante de ver”, cerró.