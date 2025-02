Ozzy Osbourne revela que “no puede caminar” antes de su último concierto con Black Sabbath

El ícono del metal, afectado por el Parkinson, se prepara para su despedida musical en un evento masivo en Birmingham, mientras su esposa Sharon asegura que su voz sigue intacta.

Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de Black Sabbath y solista, ha revelado que “no puede caminar” debido al avance de su enfermedad de Parkinson. Sin embargo, esto no le impedirá subir al escenario en su último gran concierto, “Back to the Beginning”, que se celebrará el 5 de julio en Villa Park, Birmingham, y marcará el final de su carrera con Black Sabbath y como solista.

“He llegado a 2025. No puedo caminar, pero ¿saben qué estaba pensando durante las fiestas? A pesar de todas mis quejas, sigo vivo,” dijo Ozzy durante su programa de radio en SiriusXM. El músico, conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”, agregó: “Puede que me lamente porque no puedo caminar, pero miro a mi alrededor y veo a personas que no hicieron ni la mitad de lo que yo hice y no lo lograron”.

Sharon Osbourne y Tony Iommi hablan sobre su estado

Sharon Osbourne, esposa y mánager de Ozzy, aseguró que su voz “está tan bien como siempre” y que el Parkinson no ha afectado su capacidad para cantar. “El Parkinson es una enfermedad progresiva. Afecta diferentes partes del cuerpo, y en su caso ha afectado sus piernas. Pero su voz sigue siendo tan buena como siempre,” explicó Sharon a The Sun.

Según reportó Consequence, Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, también comentó sobre la importancia de este concierto para Ozzy: “Esto le hará bien, hacer este show. Eso es lo importante: él quiere salir y hacer algo”.

Un evento histórico

El concierto “Back to the Beginning” no solo será la despedida de Ozzy con Black Sabbath, sino también un festival de un día completo con presentaciones de bandas como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira y Alice in Chains. Se espera que Ozzy actúe sentado o con la ayuda de un soporte, tal como lo hizo en presentaciones recientes, como los Juegos de la Commonwealth en Birmingham y el inicio de la temporada de la NFL en Los Ángeles.

Sharon confirmó que el evento será grabado para la posteridad, destacando su importancia histórica. “Es algo que debe ser documentado. Es historia musical,” dijo. Iommi coincidió, añadiendo: “Definitivamente es algo muy especial, ¿no?”.

A pesar de los desafíos físicos, Ozzy Osbourne se prepara para cerrar su carrera con un evento que promete ser un hito en la historia del metal. Su legado, tanto con Black Sabbath como en solitario, sigue siendo una fuente de inspiración para millones de fanáticos en todo el mundo.