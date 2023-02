Debido a problemas de salud, Ozzy Osbourne, uno de los músicos íconos del heavy metal y vocalista de la antigua banda Black Sabbath, anunció este miércoles su retiro de las giras debido a complicaciones de salud vía redes sociales.

El bienestar físico del músico de 74 años lleva décadas aquejado. Su primera gira de retiro, “‘No more tours (No más giras)”, tuvo lugar hace 30 años, después de que le diagnosticaran esclerosis múltiple. Sin embargo, nunca hizo hecho una declaración pública así de oficial.

A esto se suma la cancelación de fechas de conciertos previstas para mayo y junio por Europa y Reino Unido. “Nunca me hubiese imaginado que mis días de gira acabarían de esta manera”, escribió al hablar de su dolencia, una lesión en la columna vertebral.

De igual manera, el comunicado deja abierta la posibilidad de ofrecer conciertos ocasionales “sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”. Su última actuación tuvo lugar durante el descanso de un partido de los Rams de Los Ángeles el pasado mes de septiembre. Su última gira fue concretada en 2018.

El medio Variety intentó contactarse con los representantes del cantante, sin embargo, sólo respondieron no tener más que informar.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales fans. Como todos sabrán, hace cuatro años, tuve un grave accidente, en el que me dañé la columna vertebral”, comenzó redactando.

“Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento cibernético (HAL), mi cuerpo sigue estando físicamente débil“, expresó.

Y agregó: “He llegado a la conclusión de que no soy físicamente capaz de realizar las próximas fechas de la gira por Europa y el Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes necesarios. Créanme cuando les digo que la idea de decepcionar a mis fans me jode más de lo que se imaginan.

Osbourne, que además está nominado a cuatro premios Grammy este año, agradeció a su familia, banda, amigos de toda la vida, Judas Priest y a sus fans. Hacia estos últimos, extendió empatía por “su infinita dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca jamás soñé que tendría”.