Ozzy Osbourne regresa a los inicios: Black Sabbath se reunirá para un último show

Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward se unirán al cantante para rendir tributo a la historia de la banda británica, además de bandas como Metallica, Anthrax, Lamb of God y Slayer.

(CNN) – Ozzy Osbourne ha anunciado que los miembros originales de Black Sabbath tocarán juntos en un concierto por primera vez en 20 años.

En una publicación en X, Osbourne reveló que se reuniría con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para tocar un último show en Villa Park en Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio.

“Es mi momento de volver al principio… es el momento de devolver algo al lugar donde nací”, dijo Osbourne. “Qué bendecido soy de poder hacerlo con la ayuda de la gente que amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham Forever”.

Osbourne tocará su propio set corto en el show de varios artistas antes de unirse a la banda para su “despedida final”, según el anuncio. Otros músicos que actuarán en “Back to the Beginning” incluyen a Metallica, Slayer, Lamb of God, Alice in Chains y Anthrax.

“Este será el mejor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos”, dijo el director musical del concierto, Tom Morello, según la publicación.

Black Sabbath, formada en Birmingham en 1968, se convirtió en una de las bandas de metal más exitosas de todos los tiempos, vendiendo más de 75 millones de álbumes en todo el mundo, según la publicación de Osbourne.

En 2022, sorprendió a los asistentes a los Juegos de la Commonwealth de Birmingham con una mini reunión de Black Sabbath, rockeando en el escenario con Iommi.

Aunque Osbourne tenía una gira de despedida programada para comenzar en 2023, se vio obligado a cancelar los espectáculos debido a problemas de salud.

“Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, fisioterapia interminable y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil”, dijo en un comunicado en ese momento.

Osbourne, de 76 años, dijo más tarde a la revista Rolling Stone que “moriría como un hombre feliz” si pudiera actuar en un espectáculo más para expresar su gratitud a los fans desde el escenario.

Su esposa, Sharon Osbourne, insinuó el próximo concierto en una entrevista con la revista Rolling Stone el año pasado, y le dijo a la revista que Osbourne estaba listo para despedir a sus fans en su ciudad natal.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el 14 de febrero y las ganancias se destinarán a varias organizaciones benéficas.