Carrera al Óscar 2026: Chile y otros 47 países ya postularon a Mejor Película Extranjera
15.09.2025
La lista corta, también llamada shortlist, se conocerá el próximo 16 de diciembre. ¿Cuál fue la selección de Chile para el certamen? Conoce los detalles en esta nota.
Las candidaturas para la categoría Mejor Película Extranjera de la 98° edición de los Premios Óscar ya están avanzando.
El plazo de recepción cierra el 1 de octubre y se estima que el número final se moverá entre 80 y 90 producciones.
Hasta este 15 de septiembre, en tanto, se han registrado 48 envíos oficiales y se espera que el total final oscile entre 80 y 90 antes del cierre del 1 de octubre, según afirma Deadline.
La Academia exige que las películas se estrenen en su país por al menos siete días consecutivos y que la mayoría de sus diálogos no esté en inglés.
La lista corta (también llamada shortlist) se dará a conocer el 16 de diciembre y las nominaciones definitivas llegarán el 22 de enero de 2026.
¿Y Chile?
Chile compite con La misteriosa mirada del flamenco, ópera prima de Diego Céspedes, ganadora de Un Certain Regard en Cannes y programada en carteleras tan prestigiosas como la del Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF).
La historia sigue a Lidia, una niña de 11 años criada por una familia queer en un pueblo minero del norte de Chile, mientras un rumor sobre una enfermedad (supuestamente transmisible “con una mirada” entre dos hombres enamorados) altera a la comunidad.
El país ya fue nominado con No (2013), ganó la estatuilla con Una mujer fantástica (2018) y alcanzó la shortlist con El agente topo (2021).
La lista completa de postulaciones hasta el momento
Armenia — My Armenian Phantoms (Mis fantasmas armenios)
Austria — Peacock (Pavo real)
Azerbaiyán — Taghiyev: Oil (Taghiyev: Petróleo)
Bélgica — Young Mothers (Madres jóvenes)
Bulgaria — Tarika (Tarika)
Camboya — Tenement (Inquilinato)
Canadá — The Things You Kill (Las cosas que matas)
Chile — The Mysterious Gaze of the Flamingo (La misteriosa mirada del flamenco)
Costa Rica — The Altar Boy, the Priest And The Gardener (El monaguillo, el sacerdote y el jardinero)
Croacia — Fiume o Morte! (¡Fiume o muerte!)
República Checa — I’m Not Everything I Want To Be (No soy todo lo que quiero ser)
República Dominicana — Pepe (Pepe)
Ecuador — Chuzalongo (Chuzalongo)
Egipto — Happy Birthday (Feliz cumpleaños)
Estonia — Rolling Papers (Papeles de liar)
Finlandia — 100 Liters Of Gold (100 litros de oro)
Alemania — Sound of Falling (El sonido de la caída)
Hungría — Orphan (Huérfano)
Islandia — The Love That Remains (El amor que queda)
Indonesia — Sore: Wife from the Future (Sore: Esposa del futuro)
Irak — The President’s Cake (El pastel del presidente)
Irlanda — Sanatorium (Sanatorio)
Japón — Kokuho (Tesoro nacional)
Jordania — All That’s Left Of You (Todo lo que queda de ti)
Letonia — Dog of God (El perro de Dios)
Marruecos — Calle Malaga (Calle Málaga)
Países Bajos — Reedland (Tierra de juncos)
Macedonia del Norte — The Tale Of Silyan (La historia de Silyan)
Noruega — Sentimental Value (Valor sentimental)
Palestina — Palestine 36 (Palestina 36)
Panamá — Beloved Tropic (Trópico amado)
Papúa Nueva Guinea — Papa Buka (Papa Buka)
Paraguay — Under The Flags, The Sun (Bajo las banderas, el sol)
Perú — Motherland (Kinra) (Patria / Kinra)
Portugal — Banzo (Banzo)
Filipinas — Magellan (Magallanes)
Rumanía — Traffic (Tráfico)
Eslovaquia — Father (Padre)
Eslovenia — Little Trouble Girls (Pequeñas chicas problemáticas)
Corea del Sur — No Other Choice (Sin otra opción)
Suecia — Eagles Of The Republic (Águilas de la república)
Suiza — Late Shift (Turno de noche)
Taiwán — Left-Handed Girl (La chica zurda)
Tailandia — A Useful Ghost (Un fantasma útil)
Túnez — The Voice Of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab)
Turquía — One Of The Days When Hemme Dies (Uno de los días en que Hemme muere)
Uruguay — Don’t You Let Me Go (No me dejes ir)
Ucrania — 2000 Meters to Andriivka (2000 metros a Andriivka)
