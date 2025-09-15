Carrera al Óscar 2026: Chile y otros 47 países ya postularon a Mejor Película Extranjera

La lista corta, también llamada shortlist, se conocerá el próximo 16 de diciembre. ¿Cuál fue la selección de Chile para el certamen? Conoce los detalles en esta nota.

Las candidaturas para la categoría Mejor Película Extranjera de la 98° edición de los Premios Óscar ya están avanzando.

El plazo de recepción cierra el 1 de octubre y se estima que el número final se moverá entre 80 y 90 producciones.

Hasta este 15 de septiembre, en tanto, se han registrado 48 envíos oficiales y se espera que el total final oscile entre 80 y 90 antes del cierre del 1 de octubre, según afirma Deadline.

La Academia exige que las películas se estrenen en su país por al menos siete días consecutivos y que la mayoría de sus diálogos no esté en inglés.

La lista corta (también llamada shortlist) se dará a conocer el 16 de diciembre y las nominaciones definitivas llegarán el 22 de enero de 2026.

¿Y Chile?

Chile compite con La misteriosa mirada del flamenco, ópera prima de Diego Céspedes, ganadora de Un Certain Regard en Cannes y programada en carteleras tan prestigiosas como la del Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF).

La historia sigue a Lidia, una niña de 11 años criada por una familia queer en un pueblo minero del norte de Chile, mientras un rumor sobre una enfermedad (supuestamente transmisible “con una mirada” entre dos hombres enamorados) altera a la comunidad.

El país ya fue nominado con No (2013), ganó la estatuilla con Una mujer fantástica (2018) y alcanzó la shortlist con El agente topo (2021).

La lista completa de postulaciones hasta el momento