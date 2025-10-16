Todo sobre Open Blondie 2025: Artistas, horarios y venta de entradas
Por CNN Chile
16.10.2025 / 10:46
El evento se realizará el 1 de noviembre en el Club Hípico de Santiago con siete pistas de baile, artistas internacionales y múltiples actividades.
El evento Open Blondie confirmó su edición 2025 para el sábado 1 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, con un cartel encabezado por Alex Anwandter y Dënver, junto a destacados artistas internacionales.
El encuentro, tradicionalmente vinculado a las celebraciones de Halloween, reunirá a miles de asistentes en una jornada que incluirá siete pistas de baile en espacios abiertos y cerrados.
También contará con distintos géneros musicales, desde el pop y la música electrónica hasta el indie y el electrodark.
Entre los invitados internacionales figuran B-Movie (Reino Unido), Resistor (Colombia), STAATSEINDE (Países Bajos) y Sturm Café (Suecia).
Las entradas están disponibles en Blondietickets.cl, donde también pueden adquirirse los estacionamientos habilitados para el evento.
Las puertas abrirán a las 18:00 horas, mientras que Alex Anwandter será el encargado de inaugurar el escenario central a las 19:30 horas.
El encuentro incluirá además diversas actividades y zonas interactivas, como puntos de maquillaje y efectos especiales, cabinas fotográficas, espacios de recreación y oferta gastronómica.