Cultura panoramas

Todo sobre Open Blondie 2025: Artistas, horarios y venta de entradas

Por CNN Chile

16.10.2025 / 10:46

{alt}

El evento se realizará el 1 de noviembre en el Club Hípico de Santiago con siete pistas de baile, artistas internacionales y múltiples actividades.

El evento Open Blondie confirmó su edición 2025 para el sábado 1 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, con un cartel encabezado por Alex Anwandter y Dënver, junto a destacados artistas internacionales.

El encuentro, tradicionalmente vinculado a las celebraciones de Halloween, reunirá a miles de asistentes en una jornada que incluirá siete pistas de baile en espacios abiertos y cerrados.

También contará con distintos géneros musicales, desde el pop y la música electrónica hasta el indie y el electrodark.

Entre los invitados internacionales figuran B-Movie (Reino Unido), Resistor (Colombia), STAATSEINDE (Países Bajos) y Sturm Café (Suecia).

Las entradas están disponibles en Blondietickets.cl, donde también pueden adquirirse los estacionamientos habilitados para el evento.

Las puertas abrirán a las 18:00 horas, mientras que Alex Anwandter será el encargado de inaugurar el escenario central a las 19:30 horas.

El encuentro incluirá además diversas actividades y zonas interactivas, como puntos de maquillaje y efectos especiales, cabinas fotográficas, espacios de recreación y oferta gastronómica.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Secretario ejecutivo de la CNE: Ministro Pardow se enteró de error en las cuentas de luz "a mediados de septiembre"
Todo sobre Open Blondie 2025: Artistas, horarios y venta de entradas
Exministro Pérez (UDI) por dichos de Hurtado sobre Jaime Guzmán: “Usarlo para una contienda electoral me parece innecesario e imprudente”
Jara arremete contra ministro Pardow tras escándalo por cuentas de luz: Asegura que ella le pediría la renuncia
Metro lanzó nueva colección de tarjetas Bip! inspiradas en la Expo Mundo Rural: ¿En qué estaciones se venderán?
Informe interno del Vaticano apunta al "mal manejo" de casos de abuso sexual y dice que Iglesia debe apoyar a las víctimas