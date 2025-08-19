Oktoberfest Chile 2025: Fechas, lugar, entradas y artistas confirmados

Oktoberfest Chile cumple 20 años y lo celebra con cuatro jornadas de música, cerveza y cultura bávara en Malloco.

El Oktoberfest Chile, considerado el festival cervecero más grande del país, realizará su edición número 20 entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre en el Centro de Eventos Múnich, en Malloco.

El evento contará con la participación de más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, gastronomía de inspiración bávara, catas guiadas y actividades familiares.

En el ámbito musical, la programación estará encabezada por Chico Trujillo y la Zillertal Orchester, agrupación que ha sido parte del encuentro desde sus inicios.

A ellos se suman Kuervos del Sur, Fother Muckers, y un bloque de comedia a cargo de Mauricio Palma y Violento Parra.

Line up por día

Jueves 30 de octubre: Zillertal Orchester + Kuervos del Sur

Viernes 31 de octubre: Zillertal Orchester + Fother Muckers

Sábado 1 de noviembre: Zillertal Orchester + Chico Trujillo

Domingo 2 de noviembre: Zillertal Orchester + Mauricio Palma y Violento Parra

El festival, además,. incorpora nuevas modalidades:

Experiencia VIP, que incluye zona preferencial, estacionamiento, baños exclusivos y catas guiadas.

Experiencia Múnich, que ofrece mesas reservadas dentro del restaurante del recinto, con menú y servicio diferenciados.

Las entradas generales y upgrades se encuentran disponibles a través de Puntoticket.