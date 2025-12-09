“No me nombren a mí sola”: La nueva obra codirigida por Pascuala Ilabaca que revisita la vida íntima de Gabriela Mistral

El montaje indaga en textos y correspondencia de Gabriela Mistral para imaginar su relación con Doris Dana a través de música, danza y teatro físico. La obra se presentará en Quilpué, Valparaíso y Santiago durante diciembre.

A 80 años de la obtención del Premio Nobel, una nueva producción escénica busca abrir la conversación sobre dimensiones menos difundidas de Gabriela Mistral.

Se trata de No me nombren a mí sola, Fantasías para el encuentro de Gabriela y Doris, una obra interdisciplinaria codirigida por Pascuala Ilabaca y Bhavani Kali, que llegará en diciembre a Quilpué, Valparaíso y Santiago.

El montaje propone una lectura imaginada del vínculo afectivo entre Gabriela Mistral y Doris Dana, tomando como punto de partida cartas, poemas y textos poco conocidos de la autora.

En tanto, se presenta como un ejercicio de imaginación crítica que invita a pensar a la autora desde zonas que la historiografía ha relegado, y que hoy dialogan con debates contemporáneos sobre memoria, afectividad y representación LGBTQ+.

Cruza música en vivo, danza, teatro físico y lenguajes provenientes del Bharatanatyam, del Kathak y del abhinaya, con un elenco de 16 intérpretes en escena.

Además de la codirección general, Pascuala Ilabaca (cantautora, compositora y también formada en dirección teatral) tiene un rol central en la propuesta artística.

Participa como intérprete, trabaja en la concepción musical de la obra junto a Tamara Pizarro y articula la puesta sonora que sostiene la estructura interdisciplinaria del montaje.

La obra tendrá su primera presentación el sábado 13 de diciembre, en el Teatro Municipal de Quilpué, con entrada liberada previa descarga de tickets.

Luego seguirá con funciones el miércoles 17 en el Parque Cultural de Valparaíso (bajo modalidad “paga lo que puedas”) y el viernes 26 en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, en Santiago, con entradas vía PortalTickets.