Ana Tijoux estrenó este miércoles el video de su último single Pa Qué, que al igual que la letra de la canción, está inspirado en la revuelta social chilena que se generó después del 18 de octubre.

“En una particular galaxia se proyecta un llamado de auxilio proveniente de un planeta reprimido y colapsado por el imperio de las cosas. Unas gatas extraterrestres acuden en su nave al llamado de emergencia, encontrándose con un pueblo con hambre y un planeta sin agua”, dice la descripción.

El videoclip cuenta con la dirección de Daniela López Lugo y fue trabajado bajo la técnica cut-out, lo que le da una particular estética de collage que mezcla protestas y autoridades con imágenes espaciales.

Se trata de la tercera composición de la chilena basada en el estallido social, que fue antecedida por Cacerolazo y Antifa Dance, y cuenta con la colaboración del puertorriqueño PJ Sin Suela.

Según explicó la artista, el tema “nace desde la protesta de alegre rebeldía que se nos quedó atrapada entre las caderas y el corazón, congelada en un live con fallos en la conexión”.

“Pa qué es acción, es respuesta a ese pa qué volver a salir a la calle enganchado entre cuatro paredes. Es un recordatorio a todes de que seguimos atentos, dentro y fuera, a lxs de arriba que estamos en casa pero no dormidos y a lxs de abajo, que seguimos tejiendo las redes, sosteniéndose con los corazones abiertos“, dijo.

“Desde el confinamiento se evidenciaron las carencias, nos enfrentamos a nuestros privilegios, miramos a la cara del olvido, de la inconsciencia, para decir no, no olvidamos, no nos desentendemos. Somos miles y la solidaridad nos hace uno“, cerró la chilena.