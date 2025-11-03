Noche de los Teatros: Homenajes a Tito Noguera, actividades en la RM y en las demás regiones

Vuelve una nueva edición de la Noche de los Teatros al país con obras para todos los gustos y más de 2.000 entradas liberadas en la Región Metropolitana.

Una nueva edición de la Noche de los Teatros se realizará este viernes 7 de noviembre, la cual será dedicada como un homenaje al destacado actor, director de teatro y académico chileno, Premio Nacional de las Artes y Audiovisuales 2015, Héctor “Tito” Noguera.

“A solo unos días de despedir a ‘Tito’ Noguera, es muy significativo poder dedicarle esta versión de la Noche de los Teatros, una de las disciplinas artísticas en las que fue referente para muchas generaciones y donde desplegó su profunda pasión por las tablas. Y con ese sentimiento de gratitud y admiración por él queremos hacer extensiva esta invitación a la ciudadanía, a que se reencuentre con sus espacios culturales en torno a las artes escénicas y que disfrute de esta velada en todos los rincones de Chile”, señaló la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

La cita cultural, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en conjunto con la Red de Salas de Teatro Metropolitana, contará con la participación de las salas socias de la Red, quienes abrirán sus puertas para aquellos que quieran disfrutar de las artes escénicas durante este nuevo panorama cultural a lo largo del país.

Durante esta nueva edición de la Noche de los Teatros, en Santiago, habrá más de 20 obras con entrada liberada y variedad de programación para que todos puedan disfrutar de esta cultural noche desplegada en diversas salas a lo largo de toda la Región Metropolitana.

Las entradas serán entregadas por un equipo de Red Salas de Teatro, este jueves 6 de noviembre, desde las 12:00 hasta las 15:00 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Se repartirán más de 2.000 entradas gratuitas a la ciudadanía solo presentando la cédula de identidad con un tope de dos tickets por persona.

“Con esta iniciativa que vuelve a realizarse junto al nuevo directorio de la Red Salas de Teatro Metropolitana, como organización reafirmamos el compromiso con la reactivación de los circuitos teatrales y la democratización del acceso a las artes escénicas, invitado junto al Ministerio de las Culturas a disfrutar del teatro como un espacio en común de encuentro y reflexión, en una gran noche dedicada a Tito Noguera y así compartir con todos nuestros públicos”, comentó Andrea Pérez de Castro, presidenta del Directorio de la Red Salas de Teatro Metropolitana.

Noche de los Teatros en otras regiones

Edición que no se realizará solo en la capital, sino que se desplegará por todo el territorio nacional. Durante la jornada, la Región del Biobío presentará una función especial de La pérgola de las flores en homenaje a Tito Noguera, a las 19:00 horas en el Teatro de Lota. En Valparaíso se exhibirán nueve funciones en nueve salas y espacios culturales de la ciudad, reuniendo un público de más de mil personas.

Avanzando hacia el extremo Austral, en Coyhaique, como parte del XIV Festival de Teatro Patagonia en Escena, la compañía TeatroPan presentará la obra El abuelo que saltó por la ventana y se largó, en el centro cultural de la comuna.

Por otro lado, en el norte, la obra “Tenedor Libre para los condenados a la esperanza”, será quien acerque la cultura a la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, mientras que en Atacama, la comuna de Huasco contará con dos obras que serán exhibidas en el parque de la ciudad: Flor Violeta la Pizpireta y Gabriela una estrella incandescente.

Para conocer más sobre las obras que se exhibirán durante esta nueva edición de la Noche de los Teatros en tu ciudad y comuna revisa la cartelera cultural de Chile.