“No pensé que realmente iba a suceder”: Hunter Schafer reveló que su pasaporte ahora la indica como hombre

La actriz conocida por "Euphoria" comentó que “realmente no cambia nada" sobre ella, pero que "hace la vida un poco más difícil”. Esto ocurre a raíz de las nuevas políticas de la administración de Donald Trump.

(CNN) – Hunter Schafer ha compartido que el marcador de género en su pasaporte ha sido cambiado para que aparezca como hombre.

La actriz de Euphoria publicó un video en las redes sociales en el que explicó que tuvo que obtener un nuevo pasaporte después de que le robaran el original mientras filmaba en España el año pasado.

“Ahora, para especificar, mis marcadores de género se cambiaron por primera vez en mi adolescencia, cuando obtuve mi licencia de conducir por primera vez y luego los pasaportes que siguieron han sido todos femeninos desde entonces”, dijo la joven de 26 años. “Realmente no ha sido un problema”.

Pero ahora, debido a una orden ejecutiva de la nueva administración presidencial, su nuevo pasaporte tiene una “M” de masculino.

La estrella de Cuckoo dijo que “no estaba haciendo esta publicación para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito”.

“Pero creo que vale la pena publicar para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo”, continuó. “Me sorprendió. Simplemente no pensé que realmente iba a suceder”.

Schafer agregó que quiere “reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa que es blanca”, y dijo que cree que el hecho de que nunca haya cambiado su certificado de nacimiento puede haber contribuido al cambio reciente.

“No sé exactamente qué cambió en cuanto al procesamiento, pero esta es la primera vez que me sucede esto desde que cambié mi marcador de género”, dijo Schafer. “Ya estamos a punto de cumplir una década, o algo así. Y creo que es un resultado directo de la administración bajo la que opera actualmente nuestro país. Y supongo que simplemente me da un poco de miedo la forma en que se implementan estas cosas lentamente”.

También tuvo algunas palabras fuertes para la administración.

“También quiero decir que no me importa una mierda que pongan una ‘M’ en mi pasaporte”, dijo. “Realmente no cambia nada sobre mí o mi condición de trans, sin embargo, hace la vida un poco más difícil”.

Schafer dijo que estará probando qué tan difícil será, ya que pronto tendrá que viajar fuera del país por trabajo con su nuevo pasaporte por primera vez.

“Estoy bastante segura de que esto va a venir acompañado de tener que revelar mi identidad a los agentes de patrulla fronteriza… mucho más a menudo de lo que me gustaría o es realmente necesario”, dijo, y agregó que también está pensando en otras personas trans a las que esto podría estar sucediendo.

Schafer no es la única estrella trans que se expresa abiertamente.

Mientras promocionaba recientemente su nueva serie Clean Slate, Laverne Cox habló sobre la importancia de seguir siendo visible como intérprete trans y de contar historias trans, ya que su comunidad está “experimentando la reacción más intensa contra la visibilidad trans que he visto en mi vida”.

“Órdenes ejecutivas que limitan nuestros derechos, 26 estados prohibieron la atención de afirmación de género para jóvenes, nos prohibieron ingresar al ejército, a los baños… existe toda esta cuestión anti-trans, y somos menos del 1% de la población”, dijo Cox. “Alguien en mi sección de comentarios dijo: ‘Están preocupados por el 1% equivocado’”.