Nintendo revela tráiler de ‘The Super Mario Galaxy Movie’ con Brie Larson y Benny Safdie en el reparto

La compañía confirmó que la actriz ganadora del Óscar dará voz a Rosalina y el cineasta independiente interpretará a Bowser Jr. en la secuela que llegará a cines en abril de 2026.

Nintendo desveló el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie durante su Direct del 12 de noviembre, confirmando que Brie Larson se unirá al elenco como la Princesa Rosalina y Benny Safdie prestará su voz a Bowser Jr. La secuela de la película de 2023 que recaudó 1.300 millones de dólares mantiene al reparto original con Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach y Jack Black como Bowser.

El avance muestra a Bowser Jr. rescatando a su padre tras los eventos del primer filme, mientras Peach y Toad viajan al espacio mediante estrellas warp.

Expansión del universo cinematográfico

Según reportó NME, Larson, reconocida superfan de Nintendo que declaró haber jugado “todos los juegos de Nintendo”, encarna a la protectora cósmica presentada en el juego original de 2007. Safdie da vida al villano con ambición galáctica que debutó en Super Mario Sunshine.

Los fans celebraron el casting en redes sociales, destacando la coincidencia de que Larson interprete “por segunda vez a una mujer espacial muy poderosa” tras su papel como Capitana Marvel. La película, que busca superar la recepción mixta de la primera entrega, promete expandir el universo de Mario hacia territorios intergalácticos cuando se estrene el 3 de abril de 2026.