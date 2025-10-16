El elogio de Nicole Wallace al pisco sour chileno: “No he probado uno mejor en mi vida”

En la entrevista con CNN Chile, la estrella de la saga Culpables, cuya parte final se estrenó este jueves en Prime Video, de 23 años reveló cómo Chile se convirtió en su "segunda casa" durante el rodaje de La Casa de los Espíritus.

La exitosa saga cinematográfica Culpables, adaptación de los libros de la autora Mercedes Ron, culminó su relato con Culpa Nuestra este jueves 16 de octubre en Prime Video.

A partir de Culpa Mía (2023) y Culpa Tuya (2024), la historia ha logrado conectar con millones que vibraron con la intensa relación entre Noah y Nick, cuya historia comenzó a través de Wattpad.

Con el paso del tiempo, aquello que nació como un proyecto modesto en línea se transformó en una trilogía impresa, en best-seller y posteriormente, en adaptaciones para cine y streaming.

Según el reporte de Deadline a través de WaveMetrix, el tráiler oficial de Culpa Nuestra rompió récords con más de 163 millones de visualizaciones a través de diversas plataformas en siete días, marcando un hito para una película original en streaming, de acuerdo con datos de Amazon.

Y para conocer en primera persona lo que representó este cierre para la protagonista femenina, Nicole Wallace, CNN Chile conversó con ella sobre el peso de este adiós, su conexión con Chile, las experiencias del rodaje simultáneo y lo que espera que perdure en el recuerdo de los seguidores.

El lazo de la actriz de 23 años con Chile, en tanto, no es casual.

En 2024, Prime Video filmó en Santiago la serie La casa de los espíritus, adaptación de la novela de Isabel Allende producida por FilmNation con apoyo de Fabula, la casa chilena de Juan de Dios y Pablo Larraín.

El rodaje se extendió entre julio y noviembre de 2024, con locaciones en la capital, y un elenco que incluye a Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo y Juan Pablo Raba, junto a Wallace.

Su estreno global está anunciado para 2026.

CNN Chile: Esta es la tercera y última entrega de la saga Culpables. ¿Cómo fue para ti el interpretar a Noa sabiendo que era la despedida de este personaje tan querido?

Nicole Wallace: “Como rodamos la segunda y la tercera a la vez, fue un poco raro… Porque, al final, también fue la segunda o una despedida. Pero fue muy divertido, muy emocional. Los últimos días, sobre todo. Es raro. Por un lado, (me siento) con muchas ganas de poder hacer espacio a otros proyectos y a otros personajes y crecer en ese sentido, pero también es triste el pensar no volver a hacerlo otra vez”.

CNN Chile: La trilogía ha tenido un seguimiento muy fuerte en Latinoamérica, especialmente en Chile. ¿Has podido sentir ese cariño? ¿Tienes algún recuerdo, algún mensaje o anécdota con fans chilenos que te haya marcado?

Nicole Wallace: “Sí, mogollón, creo que estuve rodando en Chile cuatro meses el año pasado. Entonces, Chile se ha vuelto como una segunda casa para mí… y no sé, creo que el pasear durante cuatro meses y pasar mi tiempo ahí, y sentir el mismo apoyo y calor que siento en Madrid o en algún sitio en España fue muy bonito. Me acuerdo de que un día estaba en un centro comercial y yo estaba muy triste, porque estaba enferma y muy cansada. Iba como en una capucha y así como fatal. Y me fui a dar una vuelta y una madre me paró y me pidió una foto para su hija y me dijo algo así como: ‘Me gusta mucho tu rollo, no te esperaba así. Le voy a decir a mi hija que te siga siguiendo’. Y creo que es el mejor cumplido que te puede hacer una madre nunca. Y en general, es que la gente chilena es tan amable… tan cariñosa. Lo echo mucho de menos, la verdad”.

CNN Chile: En esos cuatro meses grabando La Casa de los Espíritus tuviste la oportunidad de probar algo chileno, ¿algún plato que recuerdes que te haya gustado?

Nicole Wallace: “Probé muchos. En general, el marisco ahí está increíble. ¡El pisco sour! Creo que no he probado un mejor pisco sour en mi vida. El vino también. La gente no sabe muy bien el buen vino que hay en Chile. Pero del mejor vino que he probado en mi vida. ¿Y qué más? Probé el completo…”.

CNN Chile: ¿Y te gustó?

Nicole Wallace: “No lo llegué a entender mucho (risas). O sea… Me gusta, porque me gustan los perritos calientes. Al ser medio estado estadounidense, también está en mis venas, pero había demasiada cosa. Too much. Tenía palta, tenía mayonesa… ¡Mucha mayonesa! Tenía de todo”.

CNN Chile: La química con Gabriel ha sido clave desde la primera película. ¿Cómo se vivió esta última parte del rodaje juntos entre medio también con el enredo de estar grabando la segunda y la última película al mismo tiempo?

Nicole Wallace: “Fue diferente. Creo que nos vino muy bien que hubiese un salto temporal en las dos, y que la segunda y la tercera sean tan diferentes a nivel, también, de nuestra relación. Como que se son casi opuestas. Eso nos ayudó creo que mucho a poder diferenciar cada día en qué punto estábamos y no mezclar como… Yo qué sé, de hacer una discusión, cuando teníamos que estar al revés o hacer una escena romántica cuando teníamos que estar sin hablarnos. Opino que, al estar tan separado, nos ayudó mucho, porque si no, hubiese sido bastante lío, la verdad. Ya lo era… Pero bueno, se consiguió”.

CNN Chile: ¿Qué le dirías a los fans chilenos que están esperando Culpa Nuestra? ¿Y qué te gustaría que recordaran de Noah y esta historia de amor?

Nicole Wallace: “Les diría que espero que la disfruten un montón, que es una película… como las demás, llena de emoción y llena de plot-twists, personajes nuevos y creo que es muy buen cierre a la trilogía. Y espero que recuerden a Noah con mucho amor; como una mujer empoderada y un personaje femenino que chicas y chicos recuerden con mucho cariño y tener eso. Tener esas películas que puedas poner siempre y al final serán eternas”.