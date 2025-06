“Estamos destrozados”: Nick Offerman y elenco de Parks and Recreation reaccionan a la trágica muerte de Jonathan Joss

Además de su trabajo como el líder tribal en “Parks and Recreation”, Joss prestó su voz a John Redcorn en la serie animada “King of the Hill” y apareció en “Ray Donovan” y “The Magnificent Seven”.

(CNN) — Nick Offerman expresó su tristeza por la muerte a tiros de su compañero de reparto en Parks and Recreation, el actor Jonathan Joss.

“El elenco ha estado enviándose mensajes todo el día y estamos destrozados”, dijo Offerman en un comunicado a la revista People. “Jonathan era un tipo muy dulce y nos encantaba tenerlo como nuestro Chief Ken Hotate. Una terrible tragedia”.

CNN contactó a los representantes de Offerman para obtener más comentarios.

En Parks and Recreation, Joss interpretó al anciano tribal Ken Hotate, líder de la ficticia tribu nativa Wamapoke y dueño del casino Wamapoke.

Según informaron las autoridades de San Antonio, Texas, el actor murió tras recibir un disparo cerca de su casa durante el fin de semana.

La policía fue alertada el domingo por la tarde sobre un tiroteo en curso en Dorsey Drive, San Antonio, donde encontraron a Joss, de 59 años, “cerca de la calzada” e intentaron maniobras para salvarle la vida.

Sin embargo, el actor fue declarado muerto por los servicios de emergencia. Un sospechoso fue arrestado bajo cargos de asesinato y la investigación sigue en curso.

El esposo de Joss, Tristan Kern de Gonzales, confirmó su muerte en un mensaje de texto a Associated Press.

Según relató, ambos fueron amenazados por un hombre armado mientras revisaban el correo en su casa, la misma que en enero pasado se incendió, provocando la muerte de sus tres perros. “Jonathan y yo no teníamos armas. No estábamos amenazando a nadie. Estábamos de luto, uno al lado del otro. Cuando el hombre disparó, Jonathan me empujó para apartarme. Él me salvó la vida”, contó de Gonzales.

La pareja, que se había casado en febrero, ya había enfrentado anteriormente acoso “abiertamente homofóbico”, según de Gonzales.

Además, afirmó que la persona que mató a Joss gritó “insultos violentos y homofóbicos” antes de abrir fuego. “Fue asesinado por alguien que no soportaba ver a dos hombres amándose”, sostuvo.

Sin embargo, la policía de San Antonio señaló en un comunicado publicado en redes sociales el lunes por la noche que, pese a las afirmaciones en línea de que se trató de un crimen de odio, “actualmente la investigación no ha encontrado evidencia de que el asesinato de Jonathan Joss esté relacionado con su orientación sexual”.

Más allá de su trabajo en Parks and Recreation, Jonathan Joss fue la voz de John Redcorn en la serie animada King of the Hill. También apareció en producciones como Ray Donovan, Tulsa King y la película The Magnificent Seven de 2016.