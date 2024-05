Nicholas Galitzine será He-Man en nueva película de “Masters of the Universe”: Estreno mundial está programado para 2026

El live-action, ya confirmado por Amazon MGM Studios y Mattel, Inc., promete ser una "reintroducción épica" del emblemático personaje y su universo.

Amazon MGM Studios y Mattel, Inc. han anunciado que Nicholas Galitzine se convirtió, de manera oficial, en el actor elegido para encarnar a He-Man en una nueva producción cinematográfica con estreno previsto para 2026.

“Estamos encantados de dar vida a los queridos Masters of the Universe, y no podríamos estar más emocionados de anunciar al inmensamente talentoso Nicholas Galitzine como nuestro He-Man”, lee un comunicado publicado el 29 de mayo por Amazon MGM Studios.

Masters of the Universe originalmente capturó la atención del público por primera vez en 1982, como una línea de juguetes de Mattel, y pronto fue seguida por la serie animada He-Man and the Masters of the Universe en 1983.

Este nuevo proyecto forma parte de la iniciativa de Mattel Films por adaptar sus marcas icónicas a películas, incluyendo otros 15 proyectos en desarrollo activo como American Girl, Hot Wheels y Barney, entre otros.

Para Galitzine, interpretar un rol como el de He-Man fue “un sueño por muchísimo tiempo”

El actor inglés de 29 años, conocido por sus roles protagónicos en The Idea of You, junto a Anne Hathaway, y Red, White, & Royal Blue, compartió a sus seguidores el entusiasmo de este nuevo papel a través de sus redes sociales.

“¡Por el poder de Greyskull, TENGO EL PODER!”, comenzó escribiendo en una publicación que aludía a una noticia con el anuncio, en alusión a la icónica frase de He-Man.

Galitzine agregó: “Estoy más que orgulloso de anunciar que interpretaré a Adam, Príncipe de Eternia en Masters of the Universe. Llevo mucho tiempo soñando con interpretar a alguien con su corazón, su humor y su heroísmo, y estoy impaciente por empezar”.

View this post on Instagram A post shared by Nicholas Galitzine (@nicholasgalitzine)

Estreno en cines previsto para 2026

Pese a que los detalles específicos de la trama, por ahora, se mantienen en reserva, el filme promete ser una “reintroducción épica” del emblemático personaje y su universo.

Amazon MGM Studios también dio a conocer que el guión está siendo escrito por Chris Butler (basado en un borrador previo de David Callaham, y Aaron y Adam Nee).

Además, la película será dirigida por Travis Knight y se estrenará en exclusiva en los cines de todo el mundo el 5 de junio de 2026.