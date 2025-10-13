Netflix confirma fecha de estreno para la temporada 4 de “Bridgerton”: ¿Cuándo verla?

La esperada temporada de Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, ya tiene fecha de estreno.

Es oficial. Netflix confirmó las fechas para el estreno de la temporada 4 de Bridgerton, protagonizada por Luke Thompson y Yerin Ha.

La historia de Benedict, el más bohemio de los hermanos Bridgerton, es esperada por muchas fanáticas.

Al igual que en el libro de Julia Quinn, la serie tendrá el baile de máscaras, donde Benedict conoce a una desconocida dama -Sophie- quien luego desaparece de su vida sin dejar rastro alguno.

Este momento marcará para siempre las vidas de ambos, que más adelante en la serie vivirán momentos únicos.

En la presentación de esta nueva entrega, la ya reconocida voz de Lady Whistledown habla a los espectadores: “Con cada temporada que pasa, uno siempre experimenta muchos altibajos. Debemos preguntarnos si estamos a la altura de las circunstancias”.

Esto, mientras se muestran escenas del momento en que Benedict y Sophie se conocen. “Como siempre, el tiempo, y esta autora, lo dirán”.

La temporada social ha comenzado y, como siempre, las apariencias prometen ser tan deslumbrantes como engañosas. ✨ ¿Quién logrará mantener su reputación intacta y quién será el próximo objeto del escándalo?

‘Bridgerton’, Temporada 4, llegará en dos partes:

Parte 1: el 29 de…

Temporada 4 de Bridgerton: ¿Cuándo se estrena?

Como viene siendo tradición con estrenos tan aclamados, Netflix dividió la temporada 4 de Bridgerton en dos.

La primera parte se podrá ver a partir del 29 de enero, mientras que la segunda parte estará disponible el 26 de febrero.