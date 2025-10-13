Cultura Bridgerton

Netflix confirma fecha de estreno para la temporada 4 de “Bridgerton”: ¿Cuándo verla?

Por CNN Chile

13.10.2025 / 10:50

{alt}

La esperada temporada de Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton, ya tiene fecha de estreno.

Es oficial. Netflix confirmó las fechas para el estreno de la temporada 4 de Bridgerton, protagonizada por Luke Thompson y Yerin Ha.

La historia de Benedict, el más bohemio de los hermanos Bridgerton, es esperada por muchas fanáticas.

Al igual que en el libro de Julia Quinn, la serie tendrá el baile de máscaras, donde Benedict conoce a una desconocida dama -Sophie- quien luego desaparece de su vida sin dejar rastro alguno.

Este momento marcará para siempre las vidas de ambos, que más adelante en la serie vivirán momentos únicos.

En la presentación de esta nueva entrega, la ya reconocida voz de Lady Whistledown habla a los espectadores: “Con cada temporada que pasa, uno siempre experimenta muchos altibajos. Debemos preguntarnos si estamos a la altura de las circunstancias”.

Esto, mientras se muestran escenas del momento en que Benedict y Sophie se conocen. “Como siempre, el tiempo, y esta autora, lo dirán”.

Temporada 4 de Bridgerton: ¿Cuándo se estrena?

Como viene siendo tradición con estrenos tan aclamados, Netflix dividió la temporada 4 de Bridgerton en dos.

La primera parte se podrá ver a partir del 29 de enero, mientras que la segunda parte estará disponible el 26 de febrero.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Cultura Los Bunkers cancelan show en México de improvisto: ¿Qué motivó la cancelación?
Las cuentas alegres de Chile tras participación en Expo Osaka 2025: “Para el país será algo muy rentable”
El histórico carro NS74 del Metro llegó al Museo Ferroviario: "Representa el punto de partida de nuestra historia"
Kast y molestia en Chile Vamos tras dichos de asesor sobre "parásitos" en Gobiernos: "Qué bueno que se pongan nerviosos"
Netflix confirma fecha de estreno para la temporada 4 de "Bridgerton": ¿Cuándo verla?
Presidente Boric por papel de Trump en Gaza: “Toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenido”