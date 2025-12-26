Cultura música

Navidad 2025: Cómo el desamor ochentero de Wham! se apoderó de las fiestas y desplazó a los clásicos navideños

Por CNN Chile

26.12.2025 / 11:24

"Last Christmas" alcanzó el número uno del ranking mundial, marcando una Navidad dominada por la nostalgia y el desamor.

Esta Navidad 2025 volvió a estar marcada por la tradicional banda sonora de la celebración: villancicos, campanas y clásicos que atraviesan generaciones, como All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, infaltable en cada diciembre.

Sin embargo, este año la festividad adquirió un marcado sello ochentero, impulsado por el icónico dúo británico Wham!, integrado por George Michael, fallecido en 2016, y Andrew Ridgeley.

Se trata de “Last Christmas”, canción que alcanzó el primer lugar del Billboard Global 200 a solo días de Nochebuena. Este ranking reúne a las 200 canciones más populares del mundo, considerando su desempeño en plataformas de streaming y ventas a nivel global.

Desamor envuelto bajo el árbol

El Billboard Global 200 clasifica los temas más escuchados del planeta a partir de su impacto combinado en reproducciones digitales y ventas, tomando en cuenta la actividad total en distintos mercados internacionales.

Fue el 15 de diciembre cuando el clásico de desamor escaló hasta el puesto número uno del listado, conquistando audiencias en todo el mundo con su relato de amor no correspondido, promesas rotas y lágrimas que evitan tocar el suelo, una narrativa que se reactiva cada Navidad.

En cifras, “Last Christmas” lideró el ranking tras registrar 95,3 millones de reproducciones, lo que significó un aumento del 26% a nivel global durante el período comprendido entre el 5 y el 11 de diciembre.

Sobre el renovado éxito del tema, Andrew Ridgeley destacó su significado emocional en declaraciones a Billboard:

“El lugar especial que ocupa en tantos corazones es algo de lo que George Michael se habría sentido inmensamente orgulloso. Gracias a todos los que han abrazado la canción como un pequeño fragmento de su propia y feliz Navidad”.

