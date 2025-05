¿Quién tomó la foto “Napalm Girl”? Polémica por verdadera autoría de la imagen símbolo de la guerra de Vietnam

La World Press Photo puso en duda la autoría del fotógrafo Nick Ut, galardonado con el Pulitzer en 1973 por la icónica fotografía que simbolizó la oposición mundial a la guerra.

(CNN) — La organización World Press Photo anunció que ha suspendido la atribución oficial de una de las imágenes más emblemáticas del siglo XX, conocida como “Napalm Girl” o “El terror de la guerra”, tras una creciente polémica en torno a su verdadera autoría.

La fotografía, capturada durante la guerra de Vietnam y premiada como “Foto del Año” en 197

3, había sido atribuida durante décadas al fotógrafo vietnamita-estadounidense Nick Ut, entonces parte del equipo de Associated Press (AP).

Sin embargo, la entidad ahora sostiene que existen dudas “sustanciales y creíbles” sobre su autoría y que la evidencia visual y técnica “se inclina” hacia la hipótesis de que fue tomada por el fotógrafo freelance vietnamita Nguyen Thanh Nghe.

La controversia resurgió tras el estreno del documental The Stringer en el Festival de Sundance en enero pasado.

La película plantea que Nghe, quien estaba presente en el lugar el 8 de junio de 1972, habría sido quien capturó la imagen de la niña de 9 años Phan Thi Kim Phuc corriendo desnuda y herida tras un ataque de napalm.

El filme además sugiere que Nghe vendió la fotografía a AP, pero que posteriormente se habría acreditado a Ut debido a su vínculo contractual con la agencia.

Ut ha negado tajantemente las acusaciones. A través de su abogado, calificó como “deplorable y poco profesional” la decisión de World Press Photo, y aseguró que las afirmaciones de Nghe “carecen de pruebas corroborativas o testimonios presenciales”.

Associated Press también defendió la versión oficial. A comienzos de mayo, la agencia publicó un informe de 96 páginas tras una investigación que incluyó entrevistas a testigos, análisis de cámaras, recreaciones en 3D y revisión de negativos.

La conclusión fue clara: no hay pruebas suficientes para cambiar la atribución de la foto a Nick Ut, aunque se reconoce que el paso del tiempo impide una verificación absoluta.

Pese a eso, World Press Photo tomó distancia. La directora ejecutiva de la organización, Joumana El Zein Khoury, afirmó que “el nivel de duda es demasiado significativo para mantener la atribución actual”.

Y añadió: “Al mismo tiempo, al no haber evidencia concluyente que apunte a otro fotógrafo, tampoco podemos reasignar la autoría”.

El informe de la organización cuestiona elementos como el tipo de cámara utilizada y la posición desde la cual se tomó la imagen. También se menciona una reconstrucción de la escena realizada por el grupo Index, con sede en París, que sugiere que Ut habría tenido que recorrer 60 metros para asistir a los heridos tras tomar la foto, lo que describen como “altamente improbable, aunque no imposible”.

AP, por su parte, argumenta que la distancia podría haber sido tan solo de 32 metros, lo que haría plausible la versión de Ut.

Otro elemento en discusión es el equipo fotográfico. Nghe utilizaba cámaras Pentax, y aunque Ut ha declarado históricamente que trabajaba con Leica y Nikon, AP confirmó que se encontraron negativos suyos tomados en Vietnam con características propias de una Pentax. También se plantea la posibilidad de que un tercer fotógrafo, Huynh Cong Phuc, haya capturado la imagen.

A pesar de las controversias, Ut se ha mantenido firme en su versión. “Esta situación ha sido muy difícil para mí y me ha causado un gran dolor”, señaló en un comunicado reciente. En 2022, al cumplirse 50 años de la imagen, recordó a CNN el momento exacto en que la tomó: “Vi a Kim corriendo y gritando en vietnamita ‘¡Muy caliente! ¡Muy caliente!’ (…) Dejé mi equipo en la carretera, le eché agua y llevé a los niños al hospital en mi van”.

“La foto era tan poderosa que todos en la oficina dijeron que ganaría el Pulitzer”, agregó.

La imagen fue portada en diarios de todo el mundo al día siguiente de ser tomada y se convirtió en un símbolo global contra la guerra. Desde entonces, Nick Ut ha abogado por la paz junto a Kim Phuc, quien sobrevivió a sus heridas y recibió asilo político en Canadá en 1992.

Desde el comité organizador del Premio Pulitzer indicaron a CNN que no prevén tomar medidas respecto al reconocimiento otorgado a Ut. “El Pulitzer depende de las organizaciones de noticias que presentan las postulaciones para determinar la autoría. La revisión de AP no encontró evidencia suficiente para revocar el crédito”, concluyó el comunicado.