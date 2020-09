La actriz británica Diana Rigg falleció durante la mañana de este jueves a la edad de 82 años, tras haber sido diagnosticada de cáncer.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Game of Thrones en Twitter, desde donde manifestaron que “el reino siempre recordará a Diana Rigg”.

Be a dragon.

The realm will always remember Diana Rigg.

— Game of Thrones (@GameOfThrones) September 10, 2020