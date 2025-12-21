Murió a los 81 años Julio Zegers, emblemático cantautor chileno y doble ganador del Festival de Viña del Mar

Zegers fue una figura relevante de la música chilena, especialmente por su vínculo con el movimiento del canto nuevo, corriente artística que marcó una época y que tuvo una fuerte impronta social y cultural en el país.

Este domingo se confirmó el fallecimiento del músico y cantautor chileno Julio Zegers Landa, a los 81 años, información que fue dada a conocer por la Municipalidad de El Monte a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Falleció Julio Zegers Landa (1944-2025). Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino Julio Zegers Landa, arquitecto, publicista, compositor y cantautor ligado al movimiento del ‘canto nuevo’ en las décadas de 1960 y 1970”, señalaron desde el municipio, enviando además condolencias a su familia y cercanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad El Monte (@muni_elmonte)

Zegers fue una figura relevante de la música chilena, especialmente por su vínculo con el movimiento del canto nuevo, corriente artística que marcó una época y que tuvo una fuerte impronta social y cultural en el país.

A lo largo de su trayectoria, combinó su carrera musical con otras disciplinas, desarrollándose también como arquitecto y publicista.

Entre sus principales hitos, destaca haber sido ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en dos ocasiones, en las ediciones de 1970 y 1973, consolidándose como uno de los artistas nacionales más reconocidos de su generación.

En 2022, el intérprete de Los Pasajeros y Canción a Magdalena fue reconocido como Figura Fundamental de la Música Chilena, distinción otorgada por el Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).