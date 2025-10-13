Municipalidad de Santiago invita a la comunidad a disfrutar gratis la película “31 Minutos”

Tras la exitosa presentación de "31 Minutos" en el Tiny Desk, donde repasaron hits como “Mi equilibrio espiritual” y “Mi muñeca me habló”, el noticiero de títeres se ha convertido en tendencia. La Municipalidad de Santiago invita a disfrutar de una jornada de cine gratuita.

Se cumple una semana del exitoso Tiny Desk de 31 Minutos. Su magnitud ha sido reconocida en el extranjero, pero también ha despertado la nostalgia de los millennials y ha generado felicidad en la generación de niños que está creciendo con este noticiero de títeres, que combina humor, conciencia social y música.

Durante la semana se han realizado maratones en los programas de televisión, y en TikTok circulan los virales más recordados, como la interpretación de Carlitos Lechuga de Gloria Trevi, Pelo Suelto, o las frases icónicas de Juan Carlos Bodoque en su Nota Verde.

En ese contexto, la Municipalidad de Santiago invita a la comunidad a revivir 31 Minutos: la película, estrenada en 2008.

Coordenadas del evento:

La pieza audiovisual se transmitirá el 16 de octubre a las 17:00 horas en el Centro Comunitario Santiago en Compañía (Herrera N°360, Santiago).

La entrada es gratuita, solo se requiere inscripción previa.