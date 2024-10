Muere a los 86 años Ron Ely, el “Tarzán” de la televisión en los años 60 en Estados Unidos

Su hija, Kirsten Casale Ely, destacó su influencia positiva en otros, y recordó su multifacética vida como actor, escritor y mentor.

Los Ángeles (Associated Press) — Ron Ely, el actor alto y musculoso que interpretó al personaje principal de la serie de la NBC de los años 60, Tarzán, ha muerto a los 86 años.

La hija de Ely, Kirsten Casale Ely, dijo a The Associated Press el miércoles que su padre murió el 29 de septiembre en su casa de Los Álamos, California, una comunidad no incorporada en el condado de Santa Bárbara.

Aunque Ron Ely no era tan conocido como Johnny Weissmuller, el nadador olímpico que interpretó a Tarzán en las películas de las décadas de 1930 y 1940, Ely contribuyó a formar la imagen del personaje descamisado y en taparrabos inmortalizado por Disney.

“Fue actor, escritor, entrenador, mentor, padre de familia y líder”, dijo Kirsten Ely en una publicación de Instagram. “Creó una poderosa ola de influencia positiva allá donde iba. El impacto que tenía en los demás es algo que nunca he presenciado en ninguna otra persona: había algo verdaderamente mágico en él”.

En 2019, el actor volvió trágicamente a las noticias cuando su esposa de 62 años, Valerie Lundeen Ely, fue apuñalada hasta la muerte en su casa de Santa Bárbara por su hijo de 30 años, Cameron Ely, quien posteriormente fue abatido por la policía. Ron Ely, que se encontraba en casa durante el apuñalamiento, cuestionó el informe del fiscal, según el cual los disparos de su hijo estaban justificados.

“Si no tenía una pistola o no tenía un arma, ¿en qué se basaron para dispararle?”, dijo el abogado del mayor de los Ely, John Burris, en 2020. “Pueden muy bien haber pensado que estaba involucrado en alguna otra actividad que involucraba a la madre. Pero eso no es base para dispararle y matarle. Tienes que tener una base legal para hacerlo”.

A principios de los 80, Ely fue presentador del concurso Miss América y allí conoció a Valerie, Miss Florida. Se casaron en 1984. La pareja tuvo tres hijos, y Ely se retiró de la actuación para centrarse en su familia en 2001.

“Al final de mi vida tuve una familia joven. Decidí dejar de actuar y trabajar en casa, como autor, de esa manera podría estar con los niños durante todo el colegio y poder asistir a sus partidos deportivos y esas cosas”, dijo al Daily Express de Londres en 2013, expresando su interés por aquel entonces en volver a actuar. Volvería brevemente en la película para televisión de 2014 Expecting Amish.

El Tarzán de Ely no hablaba con los gruñidos monosilábicos que suelen asociarse al personaje, creado originalmente por el novelista Edgar Rice Burroughs. Era un soltero culto, harto de la civilización, que había regresado a la selva africana donde se crió.

Ely dijo en entrevistas que él hacía sus propias acrobacias en la serie, trabajando directa y precariamente con los tigres, chimpancés y otros animales salvajes que eran amigos y sirvientes de Tarzán.

“Primero intentaron contratar a un ex jugador de fútbol americano llamado Mike Henry, pero a él no le gustaban los chimpancés y, desde el momento en que llegó al plató, las cosas se torcieron rápidamente”, explica Ely al Daily Express.

Un chimpancé atacó a Henry y le lesionó la mandíbula cuando se rodaba el piloto de la serie, y Ely fue contratado en su lugar en el último momento.

“Me reuní con ellos un lunes y cuando me ofrecieron el papel pensé: ‘De ninguna manera quiero meterme en esa trampa para osos. Si haces de Tarzán, te estampas de por vida”, declaró Ely al Daily Express. “¡Tenía razón! Pero mi agente me convenció de que era una serie de calidad e iba a funcionar. Así que el viernes estaba en un avión rumbo a Brasil para rodar el primer episodio”.

Ely también interpretó al personaje principal en la película de acción de 1975 Doc Savage: El hombre de bronce, pero por lo demás tuvo sobre todo pequeños papeles en televisión y cine, entre ellos la película musical de 1958 South Pacific.

También escribió un par de novelas de misterio protagonizadas por un detective llamado Jake Sands, Night Shadows, de 1994, y East Beach, de 1995.

Nacido en Hereford, Texas, y criado en Amarillo, se casó con su novia del instituto en 1959, pero se divorció dos años después.

Junto con Kirsten Casale Ely, y le sobrevive su hija Kaitland Ely Sweet.