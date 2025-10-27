Muere a los 66 años Claudia Schijman, destacada actriz argentina con papeles en El Eternauta y Menem

La intérprete argentina falleció tras permanecer hospitalizada durante diez días debido a las quemaduras sufridas en un incendio en su domicilio. Su carrera abarcó teatro, televisión y cine.

Conmoción en el mundo artístico argentino provocó la muerte de la actriz Claudia Schijman, reconocida por su participación en las series El Eternauta y Menem. La intérprete falleció a los 66 años, tras permanecer hospitalizada durante diez días debido a las quemaduras provocadas por un incendio en su vivienda.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que lamentó su partida a través de un comunicado. “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, señalaron.

De acuerdo con medios locales como Infobae, el siniestro se habría originado en una de las habitaciones del domicilio, aunque no alcanzó grandes proporciones. Las causas aún están siendo investigadas por las autoridades.

Schijman fue una figura con larga presencia en la escena teatral y audiovisual argentina. En la serie de Netflix El Eternauta, interpretó a una de las sobrevivientes que se refugian en una parroquia durante la invasión alienígena, participando en los capítulos cuatro, cinco y seis. También formó parte de la serie Menem, donde encarnó a una recepcionista.

Su carrera cinematográfica incluyó participaciones en filmes como Evita (de Alan Parker), Corazón iluminado (de Héctor Babenco) y La felicidad es una leyenda urbana. En televisión, destacó en producciones como El palacio de la risa, Trillizos y Buenos vecinos.