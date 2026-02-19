Cultura música

Con información de

Muere a los 25 años el rapero Lil Poppa

Por CNN Chile

19.02.2026 / 14:51

{alt}

Las autoridades señalaron que la muerte del artista aún está siendo investigada.

(CNN) – Un popular rapero de Florida fue encontrado muerto el miércoles en Atlanta, según confirmó el médico forense del condado de Fulton a CNN.

Lil Poppa, cuyo nombre legal es Janarious Mykel Wheeler, fue declarado muerto poco después de las 11 a.m. en el condado de Fulton, que forma parte de Atlanta, Georgia.

Tenía 25 años.

La causa de la muerte aún está siendo investigada, según informó la oficina del médico forense en un comunicado de prensa posterior.

Con un contrato con Collective Music Group de Yo Gotti, el residente de Jacksonville, Florida, era “conocido por proyectos como ‘Blessed, I Guess’ y su mixtape ‘Under Investigation’”, según Revolt. El rapero también colaboró ​​con Yo Gotti en el sencillo “H Spot”, según el medio.

La última publicación en la cuenta verificada de Instagram de Lil Poppa a principios de esta semana anunció el lanzamiento del video musical de su sencillo “Out Of Town Bae”. Menciona Atlanta en el vídeo compartido en la cuenta, que tiene un millón de seguidores.

DESTACAMOS

Tendencias ¿Cómo crear tu propia canción con Gemini? Revisa acá el paso a paso

LO ÚLTIMO

Cultura Gloria Estefan, Pet Shop Boys y Mon Laferte: ¿Candidatos para la Gaviota de Platino 2026?
Gaviota de Platino 2026: ¿Cuáles son los requisitos para llevarse el preciado galardón?
Muere a los 25 años el rapero Lil Poppa
Jaime Mulet oficiará a Contraloría por bono que elevó a 10 millones sueldo del Presidente Gabriel Boric
Gasco reporta muerte de chofer del camión que explotó en Renca: Transportaba gas licuado desde Quintero
DMC emite avisos: Precipitaciones en el norte, altas temperaturas en el centro y tormentas más al sur