Mon Laferte regresó a Viña 2026 con invitadas de lujo: Akrilla y Javiera Electra la acompañaron en el escenario

La cantante viñamarina ofreció su tercera presentación en la Quinta Vergara en la quinta jornada del certamen, y lo hizo junto a dos figuras de la escena musical chilena actual para interpretar juntas "Pa' donde se fue", uno de los temas de su álbum "La trenza".

Mon Laferte volvió esta noche al Festival de Viña del Mar 2026 para su tercera presentación en la Quinta Vergara, y no lo hizo sola.

La artista invitó a dos destacadas figuras de la música chilena actual: la cantautora y rapera Akrilla, y la artista Javiera Electra, ambas con amplia actividad en la escena nacional durante los últimos días.

Un momento acústico en la Quinta

Las tres intérpretes subieron juntas al escenario para ofrecer una versión en formato acústico de “Pa’ donde se fue”, canción que forma parte del álbum “La trenza” de Laferte.

El momento se dio luego de que la propia viñamarina fuera invitada este miércoles por Juanes a interpretar “Fotografía”, en un intercambio de colaboraciones que marcó las últimas jornadas del certamen.

La presentación de Mon Laferte, una de las más esperadas de esta edición, estuvo cargada de emociones y dejó abierta la posibilidad de que el público le otorgue la Gaviota de Platino.