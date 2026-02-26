Mon Laferte podría recibir la Gaviota de Platino en Viña 2026: Municipalidad consideraría sus estudios a los 10 años como inicio de trayectoria

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
La cantante nacional se presenta esta noche por tercera vez en la Quinta Vergara y todo indica que podría convertirse en la sexta artista en obtener el máximo galardón del certamen. Según fuentes municipales, se contabilizarían sus primeros pasos formativos en el conservatorio para cumplir el requisito de 30 años de carrera.
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.