Cultura Viña 2026

Mon Laferte podría recibir la Gaviota de Platino en Viña 2026: Municipalidad consideraría sus estudios a los 10 años como inicio de trayectoria

Por CNN Chile

26.02.2026 / 20:34

{alt}

La cantante nacional se presenta esta noche por tercera vez en la Quinta Vergara y todo indica que podría convertirse en la sexta artista en obtener el máximo galardón del certamen. Según fuentes municipales, se contabilizarían sus primeros pasos formativos en el conservatorio para cumplir el requisito de 30 años de carrera.

La quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 podría quedar marcada por un hito histórico.

Mon Laferte, quien se presenta esta noche por tercera vez en la Quinta Vergara tras sus exitosas presentaciones en 2017 y 2020, estaría en condiciones de recibir la Gaviota de Platino, el galardón más exclusivo del certamen que solo han obtenido cinco artistas en 65 años.

La interpretación del decreto municipal

Según información de Culto, la Municipalidad de Viña del Mar consideraría el ingreso de la artista al conservatorio Zidor Handler a los diez años como el hito que marca el inicio de su trayectoria, lo que le permitiría cumplir el requisito de 30 años de carrera establecido en el decreto 1530.

De esta forma, no sería necesario modificar la normativa vigente. La cantante, de 42 años, ya cumpliría con el segundo requisito: un profundo vínculo con el festival, demostrado en sus presentaciones anteriores.

De concretarse, se uniría al selecto grupo integrado por Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica, Los Jaivas y Myriam Hernández. La decisión final dependerá de la petición del público esta noche.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Negocios Netflix se retira de compra de Warner Bros. y despeja el camino a Paramount
Pakistán y Afganistán entran en combate tras una ofensiva de los talibanes en la frontera
Mon Laferte podría recibir la Gaviota de Platino en Viña 2026: Municipalidad consideraría sus estudios a los 10 años como inicio de trayectoria
Subsecretario de Justicia y fugas desde cárceles: Solicitaron informe de inteligencia y no descartan relación con reforma
¿A qué hora juegan hoy Tabilo y Garín por el Chile Open? Horarios y dónde verlos en vivo
Alejandro Tabilo anticipa la serie contra España por Copa Davis: "Podemos ganar mucha ventaja con un estadio lleno y apoyándonos"