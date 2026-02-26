Mon Laferte podría recibir la Gaviota de Platino en Viña 2026: Municipalidad consideraría sus estudios a los 10 años como inicio de trayectoria

La quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 podría quedar marcada por un hito histórico.

Mon Laferte, quien se presenta esta noche por tercera vez en la Quinta Vergara tras sus exitosas presentaciones en 2017 y 2020, estaría en condiciones de recibir la Gaviota de Platino, el galardón más exclusivo del certamen que solo han obtenido cinco artistas en 65 años.

La interpretación del decreto municipal

Según información de Culto, la Municipalidad de Viña del Mar consideraría el ingreso de la artista al conservatorio Zidor Handler a los diez años como el hito que marca el inicio de su trayectoria, lo que le permitiría cumplir el requisito de 30 años de carrera establecido en el decreto 1530.

De esta forma, no sería necesario modificar la normativa vigente. La cantante, de 42 años, ya cumpliría con el segundo requisito: un profundo vínculo con el festival, demostrado en sus presentaciones anteriores.

De concretarse, se uniría al selecto grupo integrado por Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica, Los Jaivas y Myriam Hernández. La decisión final dependerá de la petición del público esta noche.