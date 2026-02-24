Cultura Viña 2026

Mon Laferte podría convertirse en Hija Ilustre de Viña del Mar en medio de su esperado regreso a la Quinta Vergara

Por CNN Chile

24.02.2026 / 20:51

La Municipalidad de la Ciudad Jardín prepara un homenaje para la cantante nacional, impulsado por la concejala Nancy Díaz, que busca reconocer su trayectoria internacional y su profundo vínculo con la comuna donde nació el 2 de mayo de 1983.

En la antesala de su tercera presentación en el Festival de Viña del Mar, Mon Laferte podría recibir un reconocimiento que trasciende lo meramente artístico.

Según consignó La Estrella, la concejala Nancy Díaz impulsa una iniciativa para nombrar a la cantante como Hija Ilustre de la Ciudad Jardín, destacando su trayectoria internacional y su vínculo con la comuna donde nació el 2 de mayo de 1983 y dio sus primeros pasos como cantautora.

El debate por la Gaviota de Platino

La posibilidad de que el público le otorgue la Gaviota de Platino también ronda el ambiente festivalero. Sin embargo, según reportó CHV, los estatutos municipales exigen dos condiciones para el galardón: un lazo profundo con el festival y al menos 30 años de trayectoria.

La carrera formal de Mon Laferte comenzó en 2003 en el programa “Rojo, fama contrafama”, por lo que no cumple el segundo requisito. Algunos sectores plantean que la excepcionalidad de su conexión con Viña podría suplir los años de carrera, pero la decisión final dependerá de la petición del público y la evaluación de la Dirección del Festival.

