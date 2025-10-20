Milena Warthon habla sobre su relación con Chile, lazo con Américo y su nuevo disco LATINCHOLA

Tras su triunfo en Viña del Mar y el impacto viral de WARMISITAY, la artista peruana habló con CNN Chile y adelantó el álbum LATINCHOLA, detalló su proceso creativo y confirmó el primer concierto del disco en Santiago.

Milena Warthon vuelve a Chile con un registro cada vez más presente en la escena local.

La artista, que marcó un punto de inflexión con su victoria en el Festival de Viña del Mar y el alcance de WARMISITAY en plataformas, sostiene que la relación con el público nacional ha madurado y se ha vuelto sostenida en el tiempo.

Lo resume con sencillez al iniciar la conversación en CNN Chile: “Bien, feliz de estar por aquí de nuevo, feliz de poder traerles todas las novedades”.

Su relación con Chile

El más reciente adelanto de su nuevo disco es UNA LLORADITA, colaboración con Américo que nació, curiosamente, por un contacto familiar.

La hija del reconocido cantante chileno se comunicó con la madre de Milena; la intención original era conversar sobre su carrera, sin plan de estudio, para una canción.

Warthon aprovechó su viaje a Santiago para proponer un encuentro con Américo, compartir trayectorias y aprender de su experiencia, y de ese cruce surgió la idea de componer juntos.

El entusiasmo se tradujo en velocidad: Américo viajó a Lima “como una semana después”, trabajaron la composición, registraron las voces por separado, y volvió a la capital peruana para rodar el videoclip.

Hubo demoras lógicas, por Fiestas Patrias y el cierre del álbum de Milena, pero la artista optó por una vía directa: publicar un video en TikTok para pedirle “que se apure” y así poder lanzar el single.

Hoy la canción ya circula y Warthon valora el recibimiento local: “Maravillosa, la verdad. A la gente le ha gustado mucho, le ha gustado mucho mis ocurrencias también, creo. La canción está bastante divertida, tiene un mensaje bonito, igual, de resiliencia; de una manera graciosa y bueno, bailable”.

El vínculo de Warthon con artistas chilenos, en tanto, comenzó en Viña del Mar, donde conoció a Princesa Alba.

Grabaron contenido en la gala del festival y repitieron la colaboración cuando la chilena viajó a Lima, consolidando una relación creativa que, según Milena, podría desembocar en una canción “en algún momento”.

Más recientemente, la peruana compartió escenario con Paula Rivas; y de esa experiencia destaca la sintonía artística y humana con la cantante y su equipo.

El 8 de noviembre, Santiago recibirá el primer concierto oficial del ciclo LATINCHOLA.

Mira la entrevista completa en el video.