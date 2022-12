La nueva película de ciencia ficción del ganador del Oscar Bong Joon-ho, que tendrá a Robert Pattinson como protagonista, ya estrenó su primer adelanto. Se trata de Mickey 17, que además confirmó su estreno en cines para el 29 de marzo de 2024.

La película cuenta la historia de Mickey17, un empleado prescindible, en una expedición humana enviada para colonizar el helado planeta de Niflheim. Cada vez que hay una misión que es demasiado peligrosa, la tripulación recurre a Mickey, ya que tiene la capacidad de regenerarse en un nuevo cuerpo con la mayoría de sus recuerdos intactos cada vez que muere.

Luego de seis muertes, Mickey comprende los términos de su trabajo y por qué era el único puesto vacante cuando lo tomó.

Mickey 17 está basada en la novela Mickey 7, escrita por Edward Ashton, y tendrá un elenco conformado por el nominado al Oscar, Oscar Steven Yeun (Minari), Naomi Ackie (I Wanna Dance with Somebody), y los también nominados al Oscar Toni Collette (Hereditary) y Mark Ruffalo (The Avengers).

Bong Joon-ho dirigióParasite, la galardonada cinta que ganó Mejor Película y Mejor Guion en los Premios Oscar 2020.

Mira acá el adelanto: