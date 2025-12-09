Mejores Álbumes 2025 según el New York Times: Bad Bunny, Rosalía y los regresos clave del año

El medio estadounidense destaca producciones en español, regresos esperados y obras que redefinen los géneros desde el pop hasta el trap.

El New York Times publicó el domingo 7 su esperada selección de los mejores álbumes de 2025, un recuento que instala la conversación global sobre las obras más influyentes del año.

La lista pone énfasis en lanzamientos que se mueven por distintos géneros y que, según el medio, capturan un momento en que la música responde de manera inmediata al pulso cultural y a la retroalimentación de los oyentes.

Entre los discos en español, el periódico destaca “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny, producción que consolida su impacto en la escena global, además de “Lux” de Rosalía, estreno que reafirma la versatilidad estética y sonora de la artista catalana.

Taylor Swift figura, por su parte, con “The Life of a Showgirl”, obra que continúa expandiendo su narrativa pop, y Playboi Carti, cuyo álbum “Music” simboliza uno de los regresos más esperados dentro del trap.

Ecos creativos y discos que marcan tendencia

El medio subraya que muchos músicos anticipan las críticas y las integran como combustible creativo, fenómeno que según el análisis redefine los límites entre géneros y subgéneros en tiempo real. En esa línea, el diario elogia “Swag” de Justin Bieber como “un álbum que suena como un sueño, recordado a medias y a veces medio cantado”, una exploración pop que sorprende por su sutileza emocional.

Otro punto alto es “Choke Enough” de Oklou, descrito como un trabajo de atmósfera dreampop “recatado y espeluznante”, cuya aparente fragilidad oculta un cuerpo compositivo sólido y un potencial pop que, según el medio, “se presentará de forma menos tímida con el tiempo”.

Con este ranking, el New York Times proyecta cuáles serán las conversaciones musicales que dominarán el cierre de 2025 y los primeros ecos de 2026.

Listado completo NYT

1. Effie – Pullup to Busan 4 More Hyper Summer It’s Gonna Be a Fuckin Movie

2. Jim Legxacy – Black British Music

3. Justin Bieber – Swag

4. Rosalía – Lux

5. They Are Gutting a Body of Water – Lotto

6. Bon Iver – Sable, Fable

7. Addison Rae – Addison

8. Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place

9. Bad Bunny – Debí tirar más fotos

10. YHWH Nailgun – 45 Pounds

11. Taylor Swift – The Life of a showgirl

12. Sailorr – From Florida’s Finest

13. Morgan Wallen – I’m the Problem

14. Oklou – Choke Enough

15. Clipse – Let God Sort Em Out

16. YFN Lucci – Already Legend

17. Playboi Carti – Music