Medios reportan fallecimiento de la destacada actriz Diane Keaton

Por CNN Chile

11.10.2025 / 16:46

La actriz se hizo famosa por sus roles en Annie Hall, que le valió el Oscar a mejor actriz en 1978, y en la saga de El Padrino.

Medios especializados en Cultura y Espectáculos han reportado la muerte de Diane Keaton a los 79 años.

Según informó Variety, Hall, nacida en Los Ángeles en 1946, se dedicó activamente a la música y al teatro (de hecho, interpretó a Blanche Dubois en “Un tranvía llamado deseo” de Tennessee Williams).

Hasta el minuto se desconocen detalles de su deceso.

