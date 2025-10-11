Medios reportan fallecimiento de la destacada actriz Diane Keaton

La actriz se hizo famosa por sus roles en Annie Hall, que le valió el Oscar a mejor actriz en 1978, y en la saga de El Padrino.

Medios especializados en Cultura y Espectáculos han reportado la muerte de Diane Keaton a los 79 años.

Según informó Variety, Hall, nacida en Los Ángeles en 1946, se dedicó activamente a la música y al teatro (de hecho, interpretó a Blanche Dubois en “Un tranvía llamado deseo” de Tennessee Williams).

Hasta el minuto se desconocen detalles de su deceso.