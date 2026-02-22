Matteo Bocelli emociona en la previa de Viña 2026: “Un poco nervioso, pero confío en ustedes”

A horas de su debut como solista en la Quinta Vergara, el cantante italiano compartió un íntimo video en Instagram tras la prueba de sonido, desatando una ola de comentarios y campañas espontáneas para coronarlo como Rey del Festival.

A pocas horas de su esperado debut como solista en el Festival de Viña del Mar, Matteo Bocelli compartió un emotivo video en Instagram que rápidamente se volvió viral. Grabado tras la prueba de sonido, el hijo de Andrea Bocelli confesó sus sentimientos antes de enfrentar por primera vez en solitario al “Monstruo”.

“Estamos aquí, hemos hecho el soundcheck. Bastante bien, un poco nervioso, pero estoy seguro de que me van a ayudar”, expresó con tono cercano y una sonrisa contenida, según reportó ADN Radio.

Nervios y campaña por el reinado

El mensaje desató cientos de reacciones de fanáticos chilenos e internacionales. “Qué humildad, tremendo”, “Chile te ama” y “Tú debes ser el Rey de Viña” fueron algunos de los comentarios que destacaron su sencillez y profesionalismo.

Matteo cerrará esta noche la primera jornada del certamen, que también contará con Gloria Estefan y Stefan Kramer, asumiendo el desafío solista tras acompañar a su padre en 2024.