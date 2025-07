Matt Cameron anuncia su salida de Pearl Jam tras 27 años: “Ha sido una experiencia increíble”

El legendario baterista Matt Cameron anunció este lunes su salida oficial de Pearl Jam, luego de 27 años formando parte fundamental de la banda estadounidense.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en redes sociales por el propio Cameron y por el grupo liderado por Eddie Vedder.

“Después de 27 años fantásticos, he dado mis últimos pasos en la batería del poderoso Pearl Jam”, escribió el músico en un emotivo mensaje dirigido a sus compañeros y fans.

“Mucho amor y respeto a Jeff, Ed, Mike y Stone por invitarme a la banda en 1998 y por darme la oportunidad de mi vida”, añadió.

Cameron agradeció también al equipo técnico, al staff de la banda y a los seguidores que lo acompañaron durante casi tres décadas. “Ha sido una experiencia increíble. Les contaré más. Les agradezco a todos desde el fondo de mi corazón”, escribió.

Matt Cameron se integró oficialmente a Pearl Jam en 1998, luego de haber sido parte clave de Soundgarden, banda pionera del movimiento grunge de Seattle. Sin embargo, su vínculo con los integrantes de Pearl Jam se remonta aún más atrás, participando incluso en las primeras grabaciones del grupo a inicios de los años 90.

En su propio comunicado, Pearl Jam destacó la importancia de Cameron no solo como baterista, sino como parte de la identidad sonora y creativa de la banda.

“Desde ser uno de nuestros primeros héroes musicales (…) hasta impulsar los últimos 27 años de conciertos y grabaciones, Matt Cameron ha sido un músico singular y verdaderamente poderoso. Lo extrañaremos profundamente y siempre será nuestro amigo en el arte y la música”.

