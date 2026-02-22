Más de 100 horas de trabajo e inspiración en el Templo de Erecteon: Los detalles ocultos del vestido dorado de Karen Doggenweiler

La animadora apostó por un diseño de la la magallánica Camila Pontikas, inspirado en las cariátides del Templo de Erecteon en Atenas, complementado con joyas de Claf Goldsmith y un beauty look en tonos dorados, según reveló Canal 13.

Este domingo comenzó el Festival de Viña del Mar en su versión 2026. Un evento que comenzó con una espectacular obertura en homenaje a la musica latinoamericana.

Pero quién se robó las miradas fue Karen Doggenweiler, quien apareció en la Quinta con un vestido dorado que deslumbró a los asistentes.

La animadora apostó por un diseño de la la magallánica Camila Pontikas, inspirado en las cariátides del Templo de Erecteon en Atenas, complementado con joyas de Claf Goldsmith y un beauty look en tonos dorados, según reveló Canal 13.

“Es una línea bastante clásica, a pesar de que me caracterizo por un estilo más experimental. En este caso quise apegarme a la labor artesanal original, utilizando técnicas de confección de alta costura. El vestido cuenta con unas 100 horas de trabajo manual, incluyendo cristales Swarovski, mostacillas de vidrio y piedras naturales”, explica Pontikas.

La diseñadora agregó que “realizamos alrededor de seis pruebas para lograr un calce perfecto. Por su colorimetría, es un vestido que resalta al máximo su pelo y su piel; está pensado para potenciar todos sus atributos”.

Finalmente, la diseñadora del vestido de Karen Doggenweiler explicó que el uso de joyas buscó “reinterpretar la fuerza y elegancia del Pacífico. El color dorado, trabajado en volúmenes ascendentes, dialoga con un recorrido de piedras blancas que simulan la espuma luminosa de nuestra costa. Más que una joya, es una pieza de carácter contemporáneo que otorga una presencia escénica de alto impacto”.