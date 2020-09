(CNN) – El remake live-action del clásico de Disney Mulan ya se estrenó, pero algunas personas no lo verán.

Los activistas de Hong Kong críticos de la administración de China están reavivando el llamado a boicotear la película, iniciativa a la que ahora se unen activistas en Tailandia y Taiwán.

Todo comenzó cuando la protagonista de la cinta, Liu Yifei, expresó su apoyo a la policía de Hong Kong, a la que los manifestantes antigubernamentales acusan de usar fuerza excesiva para sofocar los disturbios.

“Esta película se estrenó. Pero debido a que Disney es complaciente de Beijing y debido a que Liu Yifei abierta y orgullosamente respalda la brutalidad policial en Hong Kong, insto a todos los que creen en los derechos humanos a boicotear Mulan“, tuiteó Joshua Wong, el joven activista hongkonés.

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 4, 2020