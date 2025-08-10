Maluma detiene su concierto en México y confronta a fan que llevó a su bebé: “Soy papá, es un acto de irresponsabilidad”

El cantante colombiano interrumpió su presentación en el Palacio de los Deportes, tras notar la presencia de un bebé entre el público. “La verdad es que esto es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un juguete”, manifestó.

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido en la música urbana como Maluma, interrumpió su presentación en el Palacio de los Deportes, en la ciudad de México, debido a la presencia de un bebé entre el público.

En medio del show, realizado el sábado 9 de agosto, registros compartidos en redes sociales muestran la intervención del artista: “¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están (altos)? Donde el sonido está durísimo (…) La próxima vez, protéjale los oídos; la verdad es que esto es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un juguete”.

En esa línea, remarcó: “Ese niño no quiere estar ahí”, y aclaró: “Se lo digo con todo cariño y respeto, ya que soy papá”.

¿Qué dicen los expertos?

El neumólogo pediatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Guillermo Zepeda, tras la controversia que desató el hecho, explicó en T3 que no solo persiste el riesgo auditivo, sino que también la alta concentración de personas y la temporada de virus respiratorios pueden provocar enfermedades.

Incluso con protección auditiva, el especialista advirtió que es difícil que un menor mantenga puestos los audífonos durante todo el evento.

Además, existen protectores que reducen entre 20 y 30 decibeles, cuyo uso es obligatorio en entornos laborales con ruido elevado y que, según los especialistas, deberían emplearse también en espectáculos y otras actividades con alta intensidad sonora.