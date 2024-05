En el mundo de la música, las relaciones familiares han sido una fuente inagotable de inspiración para numerosos artistas.

Y las madres, en particular, han ocupado un lugar especial en el corazón y la creatividad de muchos músicos, dando origen a algunas de las canciones más conmovedoras de sus repertorios.

A través de sus letras, estos artistas han expresado su amor, gratitud y admiración hacia las mujeres que les dieron la vida y les guiaron en su camino hacia el éxito.

1. Elvis Presley: Mama Liked the Roses (1970)

Las raíces evangélicas de Elvis brillan vuelven a asomarse cuando canta en recuerdo de su madre, Gladys Love Presley, que falleció 11 años antes debido a un ataque al corazón inducido por complicaciones hepáticas.

2. The Beatles: Let It Be (1970)

Sir Paul McCartney dijo que la idea de este icónico sencillo de The Beatles surgió tras de soñar con su madre Mary, que falleció cuando él sólo tenía 14 años, durante el difícil periodo de grabación de White Album, en el que había fricciones entre los miembros de la banda.

3. Jimi Hendrix: Angel (1971)

El galardonado álbumThe Cry of Love, de Jimi Hendrix, tenía entre sus filas esta canción. La canción, al igual que a Paul McCartney McCartney con Let It Be, llegó a su cabeza a través de un sueño que tuvo sobre su madre, Lucille, fallecida en 1958.

4. Dolly Parton: Coat of Many Colors (1971)

La superestrella del country lanzó esta canción como segundo sencillo de su álbum homónimo de 1971. En la canción, Parton canta sobre un abrigo que su madre, Avie Lee Owens, cosió para ella.

5. Billie Joel: Rosalinda’s Eyes (1978)

Esta canción fue escrita por Joel como un hipotético mensaje a su madre, Rosalind Nyman Joel, por parte de su padre Howard (que abandonó la familia para irse a Cuba y, finalmente, a Viena). El homenaje a su madre, que crió sola a su hijo tras divorciarse de su padre, se incluyó en su álbum 52nd Street.

6. 2Pac: Dear Mama (1995)

Tupac escribió esta canción inspirado en todos los obstáculos que su madre, Afeni Shakur, había enfrentado y superado a lo largo de su vida, Tupac. En ella, descibre su infancia en la pobreza, adicción a las drogas, y el distanciamiento y la posterior reconciliación entre ambos. “Se la escribí a mi madre porque la quiero y sentía que le debía algo profundo”, dijo el propio artista en 1996.

7. Spice Girls: Mama (1996)

En el libro Real Life: Real Spice The Official Story (1998), Melanie Brown (Mel B) afirma: “Escribimos Mama cuando atravesaba una mala etapa con mi madre. Lo que queremos decir es que tu madre es probablemente la mejor amiga que tienes. Tanto si es una madre sobreprotectora como si es una mina terrestre, probablemente te conoce mejor que tú mismo en algunos aspectos”.

8. Alicia Keys: Superwoman (2007)

“La belleza de Superwoman es que no se trata de ser todopoderosa y perfecta, porque nadie lo es. Se trata de la perfección en nuestras debilidades y de la perfección en nuestra imperfección, de que aún así podemos seguir adelante y de que aún podemos aprender y seguir siendo fuertes. Incluso cuando nos sentimos débiles, podemos seguir siendo supermujeres y superhombres”, dijo Keys a Billboard en 2008.

9. Taylor Swift: The Best Day (2008)

“Empecé a escribirla en el verano (de 2007) y decidí que no se la tocaría a mi madre hasta Navidad. Así que terminé la canción en secreto (…). En Nochebuena, lo puse en el reproductor de DVD y se lo puse. No supo que era yo quien cantaba hasta la mitad de la canción, y ahí se largó a llorar. Es, probablemente, una de mis canciones favoritas. Mi mamá y yo somos mejores amigas desde que nací. Así que me alegro mucho de haberla grabado en un CD”, manifestó la cantante a AOL Music sobre esta oda a su madre, Andrea Swift.

10. Beyoncé: Ring Off (2014)

En la reedición de 2013 del quinto álbum autotitulado de Beyoncé, se incluyó una nueva canción completamente enfocada en su madre, Tina Knowles Lawson, después de contraer divorcio en 2011.