(EFE) – La madre de Michelle Yeoh, quien ha hecho historia al convertirse en la primera asiática en ganar el Óscar a mejor actriz, celebró este lunes desde Kuala Lumpur el premio de su hija, quien se lo dedicó en su discurso de agradecimiento, y aseguró que lo ganó “por ser muy trabajadora“.

“Se puede ver en la manera en la que lucha en las películas, así lucha en la vida. Es muy guapa, inteligente y tiene mucho talento”, afirmó Datin Janet Yeoh emocionada, según recoge hoy el diario malasio The Star.

La madre de Yeoh siguió la ceremonia de los Óscar junto a decenas de familiares y amigos en una fiesta organizada por la familia de la actriz en el cine Dadi de Kuala Lumpur, y vídeos que circulan por las redes sociales recogen la explosión de júbilo de sus allegados cuando se anunció su nombre como ganadora.

“Estoy muy feliz con el éxito de Michelle“, afirmó Janet, de 84 años, al diario The Star.

At 60, Michelle Yeoh won the first Oscar for Malaysia . Her mother Janet exalted . Cheers erupted all round at special viewing ceremony in KL . Malaysia made history, https://t.co/KHxOtxcYaD pic.twitter.com/tVEOxucRG3

— Melissa Goh (@MelGohCNA) March 13, 2023