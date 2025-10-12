Los Tigres del Norte regresan a Chile con su gira “La Lotería Tour 2025”

El icónico grupo mexicano se presentará el 19 de diciembre en el Movistar Arena con su nuevo álbum “La Lotería”.

El legendario grupo de música norteña Los Tigres del Norte anunció su regreso a Chile como parte de su gira internacional “La Lotería Tour 2025”, que celebra el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico, La Lotería. La cita con el público chileno será el viernes 19 de diciembre en el Movistar Arena, en una noche cargada de corridos, cumbias, rancheras y baladas.

Una carrera que sigue haciendo historia

Conformada por Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández, junto a Óscar Lara, la agrupación llega en uno de los momentos más brillantes de su carrera reciente. Su nuevo disco los tiene nuevamente nominados a los Latin Grammy 2025 en dos categorías: Mejor Álbum de Música Norteña y Mejor Canción Regional Mexicana por el tema “La Lotería”.

La 26ª Entrega Anual del Latin Grammy se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, apenas semanas antes de su esperado reencuentro con el público chileno.

“Chile siempre nos ha recibido con los brazos abiertos”

Desde México, los intérpretes de clásicos como “Jefes de jefes”, “La Puerta Negra”, “Contrabando y Traición” y “La Reina del Sur” expresaron su entusiasmo por volver a Santiago:

“Chile es un país que desde hace muchos años ha apoyado la carrera musical de Los Tigres del Norte y cada vez que los visitamos constatamos que el gusto por la música de estos servidores va en ascenso. El público es el que nos motiva a regresar”, señalaron.

Una noche de folclor, baile y sorpresas

La banda promete un espectáculo dinámico, lleno de historias y ritmo, donde la música mexicana será protagonista absoluta. Los asistentes podrán disfrutar de una fiesta con sorpresas especiales, reafirmando por qué Los Tigres del Norte siguen siendo los “jefes de jefes” del género regional.