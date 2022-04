(CNN) – Aunque los personajes del programa solo tienen cuatro dedos, usarán lengua de señas americana (ASL, por sus siglas en inglés) en el innovador episodio. Y no, el episodio no fue escrito después de que CODA, la película sobre la hija oyente de dos padres sordos, ganara el premio a la mejor película en los premios Oscar el mes pasado.

“Es muy difícil hacer algo por primera vez después de 722 episodios. Pero no podría estar más entusiasmado con este”, señaló el productor ejecutivo Al Jean.

El episodio del domingo se titula El sonido de las encías sangrantes. Se centra en Lisa Simpson, quien descubre que su modelo a seguir y su músico favorito, el difunto saxofonista Bleeding Gums Murphy, conocido como Encías Sangrantes Murphy en Latinoamérica, tiene un hijo sordo que necesita un implante coclear. Lisa se deja llevar un poco por tratar de ayudar al hijo, Monk Murphy.

La trama del episodio se basa libremente en la vida de Loni Steele Sosthand, su escritora principal. “Loni propuso convertir al hijo de Bleeding Gums Murphy, en un hombre que nació sordo y nunca pudo escuchar la música de su padre”, destacó Jean a CNN.

La escritora detalló que los productores del programa consultaron a dos especialistas en ASL sobre las señas que hacen los personajes en el episodio. Los especialistas en lenguaje de señas revisaron las animaciones (versiones aproximadas de las imágenes del programa) para asegurarse de que, a pesar de que faltaban los dedos de los personajes, el significado de las palabras se transmitía correctamente. Además, confesó que fue personal para ella y un trabajo de amor. Su hermano, Eli, tiene problemas de audición en una familia que ama la música jazz.

“Tener un hermano, que es solo un año mayor, que nació sordo, realmente formó quién soy como persona. Así que es una historia no solo cercana a mi corazón, sino también a mi identidad”, dijo.

“Hay muchos temas autobiográficos en el episodio sobre la tensión entre el amor por la música y los seres queridos que son sordos; temas también presentes en CODA, pero muy relacionados con mi propia vida”, agregó.

El actor sordo John Autry II, cuyos créditos incluyen Glee y No Ordinary Family, interpreta a Monk. En un comunicado, calificó el papel como “un cambio de vida” para él. “Se trata de personas con problemas de audición y personas que pueden escuchar que se unen. Es parte de la historia”, enfatizó.

El episodio también presentará a tres niños, Ian Mayorga, Kaylee Arellano y Hazel López, de No Limits, una organización sin fines de lucro dedicada a los niños sordos. Verlos grabar Happy Talk, una canción del musical South Pacific y presentada al final del episodio, fue emotivo para Sosthand. “La canción dice: ‘Si no tienes un sueño, cómo vas a tener un sueño hecho realidad’. Mientras los veía grabar, tuve lágrimas en los ojos todo el tiempo, y me di cuenta de que este es un sueño hecho realidad para todos nosotros”, afirmó.