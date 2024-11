“Los Simpson”: Actriz tras la voz de Milhouse se retira de la serie tras 35 años

Su última aparición será este domingo 24 de noviembre en el episodio especial “Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes”. La producción ya busca reemplazos para los roles que Hayden deja, marcando el fin de una era en la icónica serie.