Usuarios de redes apuntan con memes a George Harris tras la buena rutina de Esteban Düch en Viña 2026

Por CNN Chile

25.02.2026 / 01:00

La previa de su presentación había estado bajo la sombra y el morbo de lo que fue el fracaso de su compatriota George Harris durante la versión 2025.

Un destacado paso por el Festival de Viña del Mar ha tenido el humorista venezolano Esteban Düch.

Sin embargo, con un humor rápido y chistes sobre él mismo y su vida en Chile, Düch ha logrado conquistar al monstruo.

Y en X aprovecharon de acordarse de Harris, donde los memes han estado centrado en su figura.

Revisa los mejores memes acá

 

