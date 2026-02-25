Usuarios de redes apuntan con memes a George Harris tras la buena rutina de Esteban Düch en Viña 2026

La previa de su presentación había estado bajo la sombra y el morbo de lo que fue el fracaso de su compatriota George Harris durante la versión 2025.

Un destacado paso por el Festival de Viña del Mar ha tenido el humorista venezolano Esteban Düch.

La previa de su presentación había estado bajo la sombra y el morbo de lo que fue el fracaso de su compatriota George Harris durante la versión 2025.

Sin embargo, con un humor rápido y chistes sobre él mismo y su vida en Chile, Düch ha logrado conquistar al monstruo.

Y en X aprovecharon de acordarse de Harris, donde los memes han estado centrado en su figura.

Revisa los mejores memes acá

esteban duch es todo lo que george harris quiso ser, no pudo y JAMÁS podrá ser JAJFJAJJDKQA#Viña2026

pic.twitter.com/AG6ha8cdnw — ceci ★ (@aaerichandessu) February 25, 2026

Mientras tanto en algún lugar de Miami, George Harris viendo la rutina de Esteban Duch #Viña2026 pic.twitter.com/sjVTflwntk — C OOO K E (@elcoooke) February 25, 2026

El CTM de George Harris viendo la rutina de Esteban Düch #Viña2026 pic.twitter.com/UXvvfGoVli — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) February 25, 2026

George Harris viendo que se ríen con Esteban Duch (Después de andar diciendo que lo pifearon a él por xenofobia cuando se presentó el 2024) #PartyChilensisFtVina2025 #Vina2026 pic.twitter.com/9Txa9bkqFr — Axel Wonderland (@AxelWonderland) February 25, 2026