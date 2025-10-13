Los Bunkers cancelan show en México de improvisto: ¿Qué motivó la cancelación?

La banda anunció la suspensión de su presentación del 12 de octubre en el Tampico Weekend Fest por incumplimientos técnicos y de seguridad.

Los Bunkers anunciaron a través de su cuenta de Instagram la cancelación de su show programado para el 12 de octubre en México, en el marco de su Gira Acústica.

La banda lamentó la situación, señalando: “Lamentamos informar que, por causas completamente ajenas a Los Bunkers y a OCESA Seitrack, el show que el grupo ofrecería este 12 de octubre en el contexto del Tampico Weekend Fest en el Recinto Ferial será cancelado definitivamente”.

En el comunicado, los músicos penquistas explicaron que la cancelación se debió a que “no se cumplen los requerimientos mínimos técnicos y de seguridad para la celebración del evento”.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que la banda rara vez cancela sus presentaciones. Se recordó la cancelación en Iquique en febrero de 2024 debido a complicaciones de su baterista, Mauricio Basualto, lo que motivó la integración de Cancamusa, grupo que ha acompañado a la banda hasta la actualidad reemplazando la percusión original.

La Gira Acústica ha recorrido diversas ciudades de Chile, replicando su espectáculo del álbum “Los Bunkers MTV Unplugged”, caracterizado por una performance más rústica en la instrumentación y una aproximación íntima a sus clásicos.

La gira internacional de Los Bunkers por México culminará en Torreón el 6 de diciembre en el Poliforum Torreón, antes de su regreso a Chile para presentarse en el Movistar Arena los días 7 y 8 de noviembre.